С бывшего одноклубника Головина сняли обвинения в изнасиловании

С 2019 по 2024 год Бен-Йеддер выступал за «Монако» и был одноклубником полузащитника сборной России Александра Головина. За пять лет он провел за монегасков 201 матч, в которых забил 118 мячей и отдал 34 голевые передачи. Бен-Йеддер занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Монако», уступая только аргентинцу Делио Оннису (193).