С бывшего одноклубника Головина сняли обвинения в изнасиловании

В сентябре 2024 года против 35-летнего француза и его брата Сабри выдвинули обвинение в изнасиловании молодой девушки. Спустя два месяца суд назначил футболисту два года лишения свободы условно и денежный штраф.
Апелляционный суд в Экс-ан-Провансе постановил, что «нет оснований для предъявления обвинений в отношении футболиста».
«Я всегда заявлял о своей невиновности. Хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня с самого начала. А именно мою семью, моих болельщиков и общественность», — написал Бен-Йеддер в соцсетях.
С 2019 по 2024 год Бен-Йеддер выступал за «Монако» и был одноклубником полузащитника сборной России Александра Головина. За пять лет он провел за монегасков 201 матч, в которых забил 118 мячей и отдал 34 голевые передачи. Бен-Йеддер занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Монако», уступая только аргентинцу Делио Оннису (193).
Во время уголовного преследования Бен-Йеддер выступал за иранский «Сепахан» и турецкий «Сакарьяспор». В январе этого года француз подписал полугодичный контракт с марокканским «Видадом». За клуб из Касабланки он провел пять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.