С бывшего одноклубника Головина сняли обвинения в изнасиловании

Апелляционный суд отменил обвинительный приговор в отношении бывшего нападающего «Монако» Виссама Бен-Йеддера по делу об изнасиловании. Об этом сообщает L'Equipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В сентябре 2024 года против 35-летнего француза и его брата Сабри выдвинули обвинение в изнасиловании молодой девушки. Спустя два месяца суд назначил футболисту два года лишения свободы условно и денежный штраф.

Апелляционный суд в Экс-ан-Провансе постановил, что «нет оснований для предъявления обвинений в отношении футболиста».

«Я всегда заявлял о своей невиновности. Хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня с самого начала. А именно мою семью, моих болельщиков и общественность», — написал Бен-Йеддер в соцсетях.

С 2019 по 2024 год Бен-Йеддер выступал за «Монако» и был одноклубником полузащитника сборной России Александра Головина. За пять лет он провел за монегасков 201 матч, в которых забил 118 мячей и отдал 34 голевые передачи. Бен-Йеддер занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Монако», уступая только аргентинцу Делио Оннису (193).

Во время уголовного преследования Бен-Йеддер выступал за иранский «Сепахан» и турецкий «Сакарьяспор». В январе этого года француз подписал полугодичный контракт с марокканским «Видадом». За клуб из Касабланки он провел пять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.