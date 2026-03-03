В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR

Чтобы инициировать «челлендж», тренеры должны будут подать сигнал резервному арбитру. После этого VAR изучит повтор спорного эпизода и направит свое заключение главному арбитру. При этом в FA пока не определились, на каком уровне лиг и с какого времени может стартовать этот эксперимент. Поскольку задумка ассоциации требует полноценную работу VAR, оценить ее в низших лигах не представляется возможным.