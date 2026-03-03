В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR

По информации источника, FA хочет ввести систему «челленджей», похожую на ту, что применяется в НБА и НФЛ. Тренерам планируют дать по две возможности запросить видеопросмотр спорного эпизода. Если по итогам повторного просмотра первоначальное решение судьи не будет пересмотрено, то один «челлендж» сгорает.
Предполагается, что тренеры смогут подавать запросы на пересмотр субъективных эпизодов, например фолов или игры рукой, тогда как система VAR будет задействована исключительно для объективных решений, таких как офсайд.
Чтобы инициировать «челлендж», тренеры должны будут подать сигнал резервному арбитру. После этого VAR изучит повтор спорного эпизода и направит свое заключение главному арбитру. При этом в FA пока не определились, на каком уровне лиг и с какого времени может стартовать этот эксперимент. Поскольку задумка ассоциации требует полноценную работу VAR, оценить ее в низших лигах не представляется возможным.
Система VAR была введена в АПЛ в сезоне-2019/20. Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на заседании в Уэльсе обсуждал возможные изменения в работе системы VAR.