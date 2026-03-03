Тренера «Фламенго» уволили после победы со счетом 8:0

Накануне «Фламенго» разгромил «Мадурейру» со счетом 8:0 и вышел в финал чемпионата штата (Лиги Кариоке).
— «Фламенго» сообщает, что Филипе Луис не останется на посту главного тренера клуба. Вместе с ним команду также покинет Иван Паланко и Диого Линхарес.
«Фламенго» благодарит Филипе Луиса за все, что было завоевано под его руководством. Клуб желает успехов и удачи Луису в своей профессиональной деятельности, — говорится в заявлении пресс-службы «Фламенго».
40-летний Филипе Луис возглавил бразильский клуб в 2024 году. Вместе с ним «Фламенго» одержал победу в Кубке Либертадорес, Кубке и Суперкубке Бразилии.
В текущем сезоне «Фламенго» потерпел поражение от «Коринтианса» (0:2) в Суперкубке Бразилии и уступил аргентинскому «Ланусу» в Кубке Южной Америки с общим счетом (2:4).
Филипе Луис выступал в качестве игрока за мадридский «Атлетико», «Челси» и «Фламенго». С клубом из Бразилии защитник дважды выиграл чемпионат страны, Суперкубок Бразилии и чемпионат штата Рио-де-Жанейро, а также стал обладателем Кубка Либертадорес.