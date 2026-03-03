Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.35
П2
2.06
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.66
П2
2.66
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
6.30
Футбол. Англия
22:30
Лидс
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.52
П2
4.50
Футбол. Англия
23:15
Вулверхэмптон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.81
П2
1.50
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2

Тренера «Фламенго» уволили после победы со счетом 8:0

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис покинул свой пост после победы команды в полуфинале чемпионата штата (Лиги Кариоке) над «Мадурейрой» (8:0), сообщается на официальном сайте «Фламенго».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Накануне «Фламенго» разгромил «Мадурейру» со счетом 8:0 и вышел в финал чемпионата штата (Лиги Кариоке).

— «Фламенго» сообщает, что Филипе Луис не останется на посту главного тренера клуба. Вместе с ним команду также покинет Иван Паланко и Диого Линхарес.

«Фламенго» благодарит Филипе Луиса за все, что было завоевано под его руководством. Клуб желает успехов и удачи Луису в своей профессиональной деятельности, — говорится в заявлении пресс-службы «Фламенго».

40-летний Филипе Луис возглавил бразильский клуб в 2024 году. Вместе с ним «Фламенго» одержал победу в Кубке Либертадорес, Кубке и Суперкубке Бразилии.

В текущем сезоне «Фламенго» потерпел поражение от «Коринтианса» (0:2) в Суперкубке Бразилии и уступил аргентинскому «Ланусу» в Кубке Южной Америки с общим счетом (2:4).

Филипе Луис выступал в качестве игрока за мадридский «Атлетико», «Челси» и «Фламенго». С клубом из Бразилии защитник дважды выиграл чемпионат страны, Суперкубок Бразилии и чемпионат штата Рио-де-Жанейро, а также стал обладателем Кубка Либертадорес.