Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.57
П2
2.75
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.82
П2
5.60
Футбол. Англия
22:30
Лидс
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.75
П2
4.42
Футбол. Англия
23:15
Вулверхэмптон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.93
П2
1.47
Футбол. Кубок России
04.03
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Милонов призвал российских футболистов возвращаться из США

Он аргументировал это тем, что в России «футбол нормальный и игроки правильной ориентации».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что российским футболистам, которые играют в США, в футбольной лиге МЛС, стоит вернуться в Россию. Чиновник привел аргументы, почему в родной стране им будет лучше.

"Думаю, что если мужчина чувствует в себе футбольный потенциал, то лучше играть в приличных клубах. В Америке футбол всегда был на третьем месте. Там же популярны тупые виды спорта, чтобы американцы хоть что-то могли понимать. Вспоминается их лапта, американский вариант футбола.

У них даже футбол называется «соккером». Надо нашим футболистам из МЛС сваливать. Уверен, они могут найти себе применение в нормальном российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации«, — сказал Милонов в эксклюзивном интервью корреспонденту “Совспорта”.

Напомним, в МЛС играют два россиянина. Магомед-Шапи Сулейманов представляет «Спортинг Канзас-Сити», а Алексей Миранчук — «Атланту».