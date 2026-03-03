Милонов призвал российских футболистов возвращаться из США

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что российским футболистам, которые играют в США, в футбольной лиге МЛС, стоит вернуться в Россию. Чиновник привел аргументы, почему в родной стране им будет лучше.
"Думаю, что если мужчина чувствует в себе футбольный потенциал, то лучше играть в приличных клубах. В Америке футбол всегда был на третьем месте. Там же популярны тупые виды спорта, чтобы американцы хоть что-то могли понимать. Вспоминается их лапта, американский вариант футбола.
У них даже футбол называется «соккером». Надо нашим футболистам из МЛС сваливать. Уверен, они могут найти себе применение в нормальном российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации«, — сказал Милонов в эксклюзивном интервью корреспонденту “Совспорта”.
Напомним, в МЛС играют два россиянина. Магомед-Шапи Сулейманов представляет «Спортинг Канзас-Сити», а Алексей Миранчук — «Атланту».