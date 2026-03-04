Ричмонд
СМИ: Родриго играл с травмой последние три года

Бразильский вингер «Реала» Родриго Гоэс с 2023 года играл с частичным разрывом передней крестообразной связки правого колена.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает The Athletic, полузащитник получил травму после матчей за сборную Бразилии. Врачи на тот момент решили не проводить операцию, так как консервативное лечение было признано более подходящим для данного случая.

Родриго травмировался во время встречи 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). У 25-летнего бразильца был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска. Предварительно, он пропустит около 10 месяцев.

Родриго не примет участия в ЧМ-2026. Сборная Бразилии на групповой стадии чемпионата мира, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике сыграет против Шотландии, Гаити и Марокко.

Родриго 25 лет, он выступает за «Реал» с июля 2019 года. Ранее футболист играл за бразильский «Сантос». В текущем сезоне чемпионата Испании он провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.