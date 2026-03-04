СМИ: Родриго играл с травмой последние три года

Родриго 25 лет, он выступает за «Реал» с июля 2019 года. Ранее футболист играл за бразильский «Сантос». В текущем сезоне чемпионата Испании он провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.