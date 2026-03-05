Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Арсенал
1
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
57.00
X
6.30
П2
1.19
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.40
П2
2.45
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.37
П2
3.03
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Луис Энрике: Я устал играть против «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий в преддверии домашнего матча с «Монако» в 25-м туре чемпионата Франции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В сезоне-2025/26 «ПСЖ» и «Монако» уже трижды играли друг против друга. Матч в Лиге 1 завершился в пользу монегасков. В стыковом раунде за право играть в ⅛ финала Лиги чемпионов парижане победили монегасков по сумме двух встреч (3:2, 2:2).

«Мы прекрасно знаем друг друга. Но если я устал играть против “Монако”, то можете представить, каково им играть против нас. Мы очень сложный соперник. Легко критиковать игру “ПСЖ”, но мы — кошмар для наших соперников. Я знаю, каким будет наш настрой и прессинг во время матча, знаю, что будут делать соперники. Нам нужны три очка», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится 6 марта в Париже и начнется в 22:45 по московскому времени. Команда Луиса Энрике лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 57 очков.

Голкипером парижской команды является россиянин Матвей Сафонов. В этом сезоне он провел за французскую команду 12 матчей, в 5 из них отыграв «на ноль». Сафонов защищал ворота «ПСЖ» в последних 8 встречах.

Футбол. Франция
06.03
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.16
П2
7.50
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше