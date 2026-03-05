Луис Энрике: Я устал играть против «Монако»

В сезоне-2025/26 «ПСЖ» и «Монако» уже трижды играли друг против друга. Матч в Лиге 1 завершился в пользу монегасков. В стыковом раунде за право играть в ⅛ финала Лиги чемпионов парижане победили монегасков по сумме двух встреч (3:2, 2:2).
«Мы прекрасно знаем друг друга. Но если я устал играть против “Монако”, то можете представить, каково им играть против нас. Мы очень сложный соперник. Легко критиковать игру “ПСЖ”, но мы — кошмар для наших соперников. Я знаю, каким будет наш настрой и прессинг во время матча, знаю, что будут делать соперники. Нам нужны три очка», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится 6 марта в Париже и начнется в 22:45 по московскому времени. Команда Луиса Энрике лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 57 очков.
Голкипером парижской команды является россиянин Матвей Сафонов. В этом сезоне он провел за французскую команду 12 матчей, в 5 из них отыграв «на ноль». Сафонов защищал ворота «ПСЖ» в последних 8 встречах.