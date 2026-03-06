Испанскому футболисту грозит 10,5 лет тюрьмы по делу о сексуальном насилии

Рафаэль Мир известен по выступления за «Севилью», с которой в 2023 году он выиграл Лигу Европы. Кроме того он успел поиграть за «Валенсию», «Лас-Пальмас», «Уэску», а также за английские клубы «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Всего на его счету 156 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 39 мячей.