Испанскому футболисту грозит 10,5 лет тюрьмы по делу о сексуальном насилии

Прокуратура требует для нападающего «Эльче» Рафаэля Мира десять с половиной лет тюремного заключения по обвинению в сексуальном и физическом насилии. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Валенсия"

28-летний испанец был заключен и его друг были задержаны в сентябре 2024 года в Валенсии по подозрению в сексуальном и физическом насилии над двумя женщинами — 21 и 25 лет. Позднее подозреваемые были временно освобождены, однако им запретили приближаться к пострадавшим и покидать страну.

По информации источника, испанская прокуратура требует для Мира девять лет тюрьмы за сексуальное преступление и еще полтора года — за физическое и моральное насилие. Другу футболиста прокуратура запросила три года тюремного заключения.

Рафаэль Мир известен по выступления за «Севилью», с которой в 2023 году он выиграл Лигу Европы. Кроме того он успел поиграть за «Валенсию», «Лас-Пальмас», «Уэску», а также за английские клубы «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Всего на его счету 156 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 39 мячей.

Также на счету Мира 17 матчей за молодежную сборную Испании, с которой он выиграл молодежное Евро-2019 и завоевал серебряные медали на Олимпиаде 2020 года в Токио.