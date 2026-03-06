Ричмонд
Флик назвал цели «Барселоны» на сезон

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что главными целями команды на сезон являются победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании по футболу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ханс-Дитер Флик решил высказаться относительно плотного графика игр каталонского коллектива. По словам специалиста, с этим необходимо уметь справляться. Также тренер добавил, что ценит Левандовски, который вернулся в состав после травмы.

«У нас есть игроки из Ла Масии, и у нас с ними хороший опыт работы. Моя цель сейчас — выиграть два оставшихся титула», — приводит слова Флика с пресс-конференции испанская пресса.

3 марта в ответном матче полуфинала Кубка Испании «Барселона» дома разгромила «Атлетико» со счетом 3:0, но не смогла выйти в финал турнира, уступив по сумме двух матчей (3:4). Каталонская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, после 26 туров опережая мадридский «Реал» на 4 очка.

«Барселона» также продолжает выступление в Лиге чемпионов, где сыграет против английского «Ньюкасла» в ⅛ финала.

Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. В дебютном сезоне он помог каталонскому клубу оформить первый с 2018 года «золотой дубль», выиграв Ла Лигу и Кубок Испании.

В общей сложности под руководством Флика «сине-гранатовые» провели 101 матч, в которых одержали 76 побед при 9 ничьих и 16 поражениях. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.