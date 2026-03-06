Академия Мамаева в Дубае останется закрытой до следующей недели

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. По данным СМИ, Исламская республика нанесла ряд ударов по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.
«Мы продлили решение о приостановке работы академии в Дубае до начала следующей недели. Никакие учреждения в Эмиратах до сих пор не начали работать. Ждем отмашки от государства, тогда и вернемся к обычному графику. Я не смотрю на эту ситуацию как руководитель, чья организация стоит без работы. Безопасность и здоровье сотрудников абсолютно точно важнее. О тренировках подумаем позже, а сейчас самое важное — возвращение к спокойной жизни», — приводит слова Мамаева Sport24.
Футбольная академия Павла Мамаева и Федора Смолова работает в Дубае с 2023 года.
Павел Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года в возрасте 35 лет. Он известен по выступлениям за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки», единственный матч за которые он сыграл в феврале 2022 года.
Всего Мамаев провел в РПЛ 307 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 34 голевые передачи. Также на его счету 15 игр за сборную России. Мамаев отыграл все три матча национальной команды на Евро-2016.