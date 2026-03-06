Академия Мамаева в Дубае останется закрытой до следующей недели

«Мы продлили решение о приостановке работы академии в Дубае до начала следующей недели. Никакие учреждения в Эмиратах до сих пор не начали работать. Ждем отмашки от государства, тогда и вернемся к обычному графику. Я не смотрю на эту ситуацию как руководитель, чья организация стоит без работы. Безопасность и здоровье сотрудников абсолютно точно важнее. О тренировках подумаем позже, а сейчас самое важное — возвращение к спокойной жизни», — приводит слова Мамаева Sport24.