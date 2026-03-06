Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.19
X
9.20
П2
13.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.00
П2
6.80
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.38
П2
2.31
Футбол. Первая лига
07.03
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.27
П2
2.96
Футбол. Первая лига
07.03
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.04
П2
3.04

Академия Мамаева в Дубае останется закрытой до следующей недели

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев рассказал, как обострение обстановки в регионе отразилось на работе его академии в Дубае.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. По данным СМИ, Исламская республика нанесла ряд ударов по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

«Мы продлили решение о приостановке работы академии в Дубае до начала следующей недели. Никакие учреждения в Эмиратах до сих пор не начали работать. Ждем отмашки от государства, тогда и вернемся к обычному графику. Я не смотрю на эту ситуацию как руководитель, чья организация стоит без работы. Безопасность и здоровье сотрудников абсолютно точно важнее. О тренировках подумаем позже, а сейчас самое важное — возвращение к спокойной жизни», — приводит слова Мамаева Sport24.

Футбольная академия Павла Мамаева и Федора Смолова работает в Дубае с 2023 года.

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года в возрасте 35 лет. Он известен по выступлениям за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки», единственный матч за которые он сыграл в феврале 2022 года.

Всего Мамаев провел в РПЛ 307 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 34 голевые передачи. Также на его счету 15 игр за сборную России. Мамаев отыграл все три матча национальной команды на Евро-2016.