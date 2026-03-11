Роналду, Хэмилтон и другие спортсмены, которые долго не решались на брак

У многих известных спортсменов личная жизнь долго остается на втором плане. Годы тренировок, постоянные соревнования и жизнь в разъездах требуют полной концентрации на карьере. Даже серьезные отношения не всегда приводят к быстрой свадьбе: партнеры могут быть вместе много лет, пока спортсмен строит карьеру и борется за титулы. Поэтому среди звезд спорта немало тех, кто решился на брак только спустя долгие годы отношений — а некоторые так и остались холостяками.
Криштиану Роналду — долгие отношения без свадьбы
Криштиану Роналду долгие годы считался одним из самых завидных холостяков мирового футбола. Его карьера развивалась стремительно: победы в Лиге чемпионов, переходы между крупнейшими клубами Европы и статус одной из главных звезд спорта сделали футболиста постоянным героем новостей. Поэтому его личная жизнь всегда находилась под вниманием прессы.
Одним из самых известных романов Роналду были отношения с российской супермоделью Ириной Шейк. Они встречались 5 лет и считались одной из самых красивых пар мира, но до свадьбы дело так и не дошло. В начале 2015 года пара рассталась, а среди причин разрыва в медиа называли напряженный график футболиста и конфликты с его семьей.
Позже в жизни Роналду появилась Джорджина Родригес. Они познакомились в 2016 году в Мадриде и с тех пор живут вместе. Сейчас у футболиста пятеро детей: старший сын Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео, а также две дочери — Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Джорджина является матерью двух младших девочек и участвует в воспитании всей семьи.
Несмотря на долгие отношения, пара до сих пор не сыграла свадьбу. Сам Роналду в интервью говорил, что для него важнее хорошие отношения и спокойная атмосфера дома, чем официальный статус, поэтому они не спешат с регистрацией брака.
Льюис Хэмилтон — карьера вместо семейной жизни
Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира «Формулы-1». Его карьера почти 20 лет проходит в режиме постоянных гонок, тренировок и перелетов между континентами. Такой ритм жизни оставляет очень мало времени для отношений.
Самыми известными отношениями Хэмилтона был роман с певицей Николь Шерзингер. Пара встречалась с перерывами почти восемь лет — с 2007 по 2015 год. Их отношения регулярно обсуждали в прессе, однако постоянные разъезды и плотный график гонок не раз становились причиной конфликтов. В итоге пара окончательно рассталась, так и не дойдя до свадьбы.
После этого имя Хэмилтона не раз связывали с известными моделями и знаменитостями, но сам гонщик предпочитает почти не говорить о личной жизни. Он не раз отмечал, что долгие годы приоритетом для него оставалась карьера и борьба за чемпионские титулы. Пока многие его коллеги уже создали семьи, Хэмилтон по-прежнему остается одним из самых известных холостяков «Формулы-1».
Тайгер Вудс — жизнь после громкого развода
Тайгер Вудс много лет остается знаменитым гольфистом. Его победы на турнирах и рекордные контракты сделали спортсмена настоящей суперзвездой еще в начале 2000-х. Однако не меньше внимания прессы привлекала и его личная жизнь.
В 2004 году Вудс женился на шведской модели Элин Нордегрен. У пары родились двое детей. Их семья долго считалась одной из самых крепких в мире спорта, но в 2009 году вокруг спортсмена разгорелся громкий скандал: в прессе появились сообщения о многочисленных изменах гольфиста.
После этого брак быстро распался, и в 2010 году Вудс и Нордегрен официально развелись. С тех пор спортсмена не раз связывали с разными женщинами, включая олимпийскую лыжницу Линдси Вонн, но до нового брака дело так и не дошло. Несмотря на новые отношения, Вудс уже много лет остается одним из самых известных разведенных спортсменов мирового спорта.
Мария Шарапова — долгие годы карьеры без свадьбы
Мария Шарапова много лет входила в число самых известных теннисисток мира. Победы на турнирах Большого шлема, рекламные контракты и постоянные перелеты между турнирами сделали ее одной из главных звезд женского тенниса. В таком графике личная жизнь долго оставалась на втором плане.
За годы карьеры у Шараповой были отношения с известными спортсменами и предпринимателями. Одним из самых обсуждаемых романов стала ее помолвка со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем. В 2010 году пара объявила о помолвке, но спустя два года они расстались и до свадьбы дело так и не дошло.
Позже в жизни теннисистки появился британский предприниматель Александр Гилкс. Они начали встречаться в 2018 году, а в 2020 году объявили о помолвке. Мария вышла замуж в 33 года. В 2022 году у пары родился сын Теодор. Шарапова завершила карьеру в теннисе в 2020 году, и именно после этого ее жизнь стала гораздо спокойнее, чем во времена постоянных турниров.