Роналду, Хэмилтон и другие спортсмены, которые долго не решались на брак

У многих известных спортсменов личная жизнь долго остается на втором плане. Годы тренировок, постоянные соревнования и жизнь в разъездах требуют полной концентрации на карьере. Даже серьезные отношения не всегда приводят к быстрой свадьбе: партнеры могут быть вместе много лет, пока спортсмен строит карьеру и борется за титулы. Поэтому среди звезд спорта немало тех, кто решился на брак только спустя долгие годы отношений — а некоторые так и остались холостяками.