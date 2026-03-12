Колосков: Сафонов не делает ничего выдающегося. Это его работа

Вячеслав Колосков призвал не «петь дифирамбы» вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.
«Сафонов играет в футбол — это его работа. Он не делает ничего выдающегося, чтобы уделять ему столько внимания и петь дифирамбы. Здорово, что Сафонов завоевал место в стартовом составе “ПСЖ”, но помимо него там еще десять человек выходят на поле. Нельзя говорить, что победы парижан — это победы имени Сафонова», — приводит слова Колоскова «Советский спорт».
Российский голкипер с первых минут сыграл в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Челси» (5:2). Он провел 10-й матч подряд за парижан.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 31 матч, в которых пропустил 30 мячей и 12 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. За полтора года в «ПСЖ» Сафонов завоевал шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Вячеславу Колоскову 84 года. Он возглавлял Российский футбольный союз с 1992-го по 2005 год, а ныне — почетный президент. Также с 1980-го по1996 год Колосков занимал пост вице-президента ФИФА.