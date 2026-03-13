Любовные треугольники спортсменов, которые обсуждал весь мир

Один из самых известных любовных скандалов в футболе произошел в начале 2010-х вокруг аргентинских футболистов Мауро Икарди и Макси Лопеса. В то время Лопес был женат на модели и телеведущей Ванде Наре, пара воспитывала троих детей. Икарди считался близким другом семьи и часто проводил с ними время.