Любовные треугольники спортсменов, которые обсуждал весь мир

Любовные треугольники в мире спорта часто превращаются в громкие медийные скандалы. Особенно когда выясняется, что интрижка была с другом возлюбленного, партнером по команде или даже родней. В таких историях быстро появляются взаимные обвинения, публичные оскорбления и затяжные конфликты.
Мауро Икарди — Ванда Нара — Макси Лопес
Один из самых известных любовных скандалов в футболе произошел в начале 2010-х вокруг аргентинских футболистов Мауро Икарди и Макси Лопеса. В то время Лопес был женат на модели и телеведущей Ванде Наре, пара воспитывала троих детей. Икарди считался близким другом семьи и часто проводил с ними время.
В 2013 году стало известно, что Ванда ушла от Лопеса и начала отношения с Икарди. История спровоцировала огромный скандал в футбольной среде: бывшие друзья перестали общаться, а СМИ активно обсуждали детали конфликта. Когда футболисты позже встретились на поле в матче чемпионата Италии, камеры зафиксировали момент, как Лопес демонстративно отказался пожать руку Икарди перед игрой.
Позже Ванда Нара вышла замуж за Икарди и стала его агентом, активно участвуя в его карьере, что еще больше унизило и оскорбило Лопеса.
Ева Лонгория — Тони Паркер — Эрин Барри
Французский баскетболист Тони Паркер, многократный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Сперс», долгое время встречался с актрисой. В 2007 году он женился на Еве Лонгории, звезде сериала «Отчаянных домохозяек». Их свадьбу широко освещали медиа, а пара часто появлялась на светских мероприятиях.
Спустя несколько лет отношения закончились громким разводом. В 2010 году Лонгория подала документы на расторжение брака после того, как обнаружила в телефоне мужа переписку с Эрин Барри — женой его партнера по команде Брента Барри. Сообщалось, что речь шла о сотнях сообщений, которые и стали причиной конфликта.
Скандал стали обсуждать в СМИ. Лонгория публично подтвердила развод, а сам Паркер позже признал, что брак завершился из-за его неверности.
Почти одновременно о разводе объявили и Брент Барри с женой. Хотя Эрин позже отрицала роман с Паркером, скандал уже разрушил сразу два брака. Внутри «Сан-Антонио Сперс», где играли оба баскетболиста, ситуация стала крайне напряженной, после этой истории они перестали быть друзьями.
Тристан Томпсон — Хлои Кардашьян — Джордин Вудс
Баскетболист НБА Тристан Томпсон и телезвезда Хлои Кардашьян долгое время были одной из самых красивых пар. Их отношения сопровождались постоянным вниманием прессы, а после рождения дочери Тру интерес к семье только усилился.
В 2019 году разгорелся скандал, который мгновенно попал в заголовки таблоидов. СМИ сообщили, что Томпсон поцеловался на вечеринке с Джордин Вудс — близкой подругой семьи Кардашьян и лучшей подругой Кайли Дженнер. История вызвала огромный резонанс, потому что Вудс считалась практически членом семьи и часто появлялась в их реалити-шоу.
После этого скандала отношения Томпсона и Хлои окончательно разрушились. Джордин Вудс также прекратила общение с семьей Кардашьян, а сама история еще долго обсуждалась в медиа и социальных сетях, став одним из печальных любовных конфликтов на пересечении спорта и шоу-бизнеса.