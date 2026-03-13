Футболист «Манчестер Сити» признан игроком месяца в АПЛ

Форвард сборной Ганы Антуан Семеньо перешел в «Манчестер Сити» из «Борнмута» в начале января 2026 года. Стоимость трансфера составила 72 миллиона евро. Ранее Семеньо выступал за «Бристоль Сити», «Бат Сити», «Ньюпорт Каунти» и «Сандерленд». В национальной команде Семеньо провел 32 матча и забил три гола.