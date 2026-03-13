Футболист «Манчестер Сити» признан игроком месяца в АПЛ

В феврале Семеньо провел 5 матчей и забил 3 мяча. Для 26-летнего Семеньо это первая награда лучшему игроку месяца Английской Премьер-лиги в карьере.
На приз также были номинированы его одноклубник Нико О'Рейлли, Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед»), Виктор Дьекереш («Арсенал»), Данго Уаттара («Брентфорд») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Форвард сборной Ганы Антуан Семеньо перешел в «Манчестер Сити» из «Борнмута» в начале января 2026 года. Стоимость трансфера составила 72 миллиона евро. Ранее Семеньо выступал за «Бристоль Сити», «Бат Сити», «Ньюпорт Каунти» и «Сандерленд». В национальной команде Семеньо провел 32 матча и забил три гола.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков в 29 матчах. Команда Гвардиолы на 7 баллов отстает от лидирующего «Арсенала», однако лондонцы сыграли на один матч больше.
Хосеп Гвардиола
Витор Перейра
Антуан Семеньо
(Райан Шерки)
31′
Родри
(Райан Аит Нури)
62′
Морган Гиббс-Уайт
(Игор Жезус)
56′
Эллиот Андерсон
(Каллум Хадсон-Одои)
76′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
20
Бернарду Силва
16
Родри
3
Рубен Диаш
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
9
Эрлинг Холанн
21
Райан Аит Нури
77′
45
Абдукодир Хусанов
10
Райан Шерки
82′
26
Савио
47
Фил Фоден
77′
11
Жереми Доку
26
Матц Селс
90+4′
23
Жаир Кунья
5
Мурильо
60′
31
Никола Миленкович
63′
34
Ола Айна
6
Ибраим Сангаре
45+1′
8
Эллиот Андерсон
3
Неко Уильямс
90′
4
Морату
19
Игор Жезус
79′
9
Тайво Авонийи
16
Николас Домингес
63′
7
Каллум Хадсон-Одои
10
Морган Гиббс-Уайт
90′
22
Райан Йейтс
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти