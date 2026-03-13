Хосеп Гвардиола стал тренером месяца в АПЛ

В феврале под его руководством «Манчестер Сити» провел пять матчей, в которых одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Команда разделила очки с «Тоттенхэмом» (2:2), а затем победила «Ливерпуль» (2:1), «Фулхэм» (3:0), «Ньюкасл» (2:1) и «Лидс» (1:0).