Хосеп Гвардиола стал тренером месяца в АПЛ

«Манчестер Сити» не проиграл ни одной из пяти февральских встреч.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Испанский тренер Хосеп Гвардиола, который руководит «Манчестер Сити», был признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги (АПЛ) в феврале. Об этом сообщила пресс-служба лиги в соцсетях.

В феврале под его руководством «Манчестер Сити» провел пять матчей, в которых одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Команда разделила очки с «Тоттенхэмом» (2:2), а затем победила «Ливерпуль» (2:1), «Фулхэм» (3:0), «Ньюкасл» (2:1) и «Лидс» (1:0).

Среди других номинантов на эту награду, помимо Гвардиолы, были Кит Эндрюс («Брентфорд»), Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед») и Арне Слот («Ливерпуль»).

Напомним, лучшим футболистом АПЛ по итогам февраля признали подопечного Хосепа Гвардиолы — Антуана Семеньо.

«Манчестер Сити» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Арсенала» команда отстает на семь очков, при этом провела на один матч меньше.

Ранее стало известно, что Гвардиола провел в Лиге чемпионов 190 матчей в качестве тренера и сравнялся с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

Лидс
0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 28
28.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Элланд Роуд, 36838 зрителей
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Антуан Семеньо
(Райан Аит Нури)
45+2′
Составы команд
Лидс
26
Карл Дарлоу
3
Габриэль Гудмундссон
18
Антон Штах
9
Доминик Калверт-Льюин
5
Паскаль Стрейк
4
Итан Ампаду
2
Джейден Богл
76′
7
Дэниэл Джеймс
6
Джо Родон
87′
15
Яка Бийол
11
Брэнден Ааронсон
65′
14
Лукас Нмеча
24
Джеймс Джастин
87′
10
Йоэл Пиру
44
Илиа Груев
75′
29
Вильфред Ньонто
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
85′
27
Матеус Нунес
21
Райан Аит Нури
90+2′
20
Бернарду Силва
16
Родри
3
Рубен Диаш
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
10
Райан Шерки
88′
6
Натан Аке
33
Нико О`Райли
70′
4
Тиджани Рейндерс
7
Омар Мармуш
68′
26
Савио
90+2′
Статистика
Лидс
Манчестер Сити
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
14
14
Удары в створ
2
5
Угловые
5
3
Фолы
10
8
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
