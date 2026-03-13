Хосеп Гвардиола стал тренером месяца в АПЛ

Испанский тренер Хосеп Гвардиола, который руководит «Манчестер Сити», был признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги (АПЛ) в феврале. Об этом сообщила пресс-служба лиги в соцсетях.
В феврале под его руководством «Манчестер Сити» провел пять матчей, в которых одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Команда разделила очки с «Тоттенхэмом» (2:2), а затем победила «Ливерпуль» (2:1), «Фулхэм» (3:0), «Ньюкасл» (2:1) и «Лидс» (1:0).
Среди других номинантов на эту награду, помимо Гвардиолы, были Кит Эндрюс («Брентфорд»), Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед») и Арне Слот («Ливерпуль»).
Напомним, лучшим футболистом АПЛ по итогам февраля признали подопечного Хосепа Гвардиолы — Антуана Семеньо.
«Манчестер Сити» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Арсенала» команда отстает на семь очков, при этом провела на один матч меньше.
Ранее стало известно, что Гвардиола провел в Лиге чемпионов 190 матчей в качестве тренера и сравнялся с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.
