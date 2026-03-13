«Челси» объявил о продлении контракта с капитаном Джеймсом

«Я на седьмом небе от счастья. Продление контракта с “Челси” очень многое значит для меня. Я всегда говорил, что хочу провести в клубе свои лучшие годы, и я верю, что у нас есть все для достижения результатов на базе предыдущих успехов», — заявил Джеймс, являющийся капитаном «Челси».