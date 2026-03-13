«Челси» объявил о продлении контракта с капитаном Джеймсом

«Челси» и защитник Рис Джеймс договорились о продлении трудового соглашения. Новый контракт рассчитан до 2032 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Я на седьмом небе от счастья. Продление контракта с “Челси” очень многое значит для меня. Я всегда говорил, что хочу провести в клубе свои лучшие годы, и я верю, что у нас есть все для достижения результатов на базе предыдущих успехов», — заявил Джеймс, являющийся капитаном «Челси».
Впервые приступив к тренировкам с «синими» в возрасте шести лет, Рис прошел все ступени академии «Челси» и стал одной из ключевых фигур в составе первой команды.
Он провел за команду более 200 матчей и завоевал пять наиболее важных трофеев, в том числе кубок за победу в Лиге чемпионов в 2021 году и два титула победителя клубного чемпионата мира ФИФА, а также выводил «синих» на поле с капитанской повязкой более 50 раз.
Луис Энрике
Лиам Росеньор
Брэдли Барколя
(Жоау Невеш)
10′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
40′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
74′
Хвича Кварацхелия
(Вильян Пачо)
86′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
90+4′
Мало Гюсто
(Энцо Фернандес)
28′
Энцо Фернандес
(Педру Нету)
57′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
78′
21
Люка Эрнандез
10
Усман Дембеле
69′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
62′
7
Хвича Кварацхелия
88′
29
Брэдли Барколя
78′
24
Сенни Маюлу
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
88′
49
Алехандро Гарначо
10
Коул Палмер
83′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
83′
9
Лиам Делап
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти