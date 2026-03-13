Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Оренбург
П1
2.32
X
3.20
П2
3.53
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
Санкт-Паули
П1
1.93
X
3.43
П2
4.39
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Парма
П1
2.21
X
3.10
П2
4.00
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Осер
П1
1.44
X
5.20
П2
7.10
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Вильярреал
П1
3.38
X
3.43
П2
2.24
Футбол. Первая лига
14.03
СКА-Хабаровск
:
Родина
П1
3.29
X
3.18
П2
2.32

«Челси» объявил о продлении контракта с капитаном Джеймсом

Новый контракт будет действовать до 2032 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Челси» и защитник Рис Джеймс договорились о продлении трудового соглашения. Новый контракт рассчитан до 2032 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Я на седьмом небе от счастья. Продление контракта с “Челси” очень многое значит для меня. Я всегда говорил, что хочу провести в клубе свои лучшие годы, и я верю, что у нас есть все для достижения результатов на базе предыдущих успехов», — заявил Джеймс, являющийся капитаном «Челси».

Впервые приступив к тренировкам с «синими» в возрасте шести лет, Рис прошел все ступени академии «Челси» и стал одной из ключевых фигур в составе первой команды.

Он провел за команду более 200 матчей и завоевал пять наиболее важных трофеев, в том числе кубок за победу в Лиге чемпионов в 2021 году и два титула победителя клубного чемпионата мира ФИФА, а также выводил «синих» на поле с капитанской повязкой более 50 раз.

ПСЖ
5:2
Первый тайм: 2:1
Челси
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Лиам Росеньор
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Жоау Невеш)
10′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
40′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
74′
Хвича Кварацхелия
(Вильян Пачо)
86′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
90+4′
Челси
Мало Гюсто
(Энцо Фернандес)
28′
Энцо Фернандес
(Педру Нету)
57′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
78′
21
Люка Эрнандез
10
Усман Дембеле
69′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
62′
7
Хвича Кварацхелия
88′
29
Брэдли Барколя
78′
24
Сенни Маюлу
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
88′
49
Алехандро Гарначо
10
Коул Палмер
83′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
83′
9
Лиам Делап
Статистика
ПСЖ
Челси
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
8
4
Угловые
2
3
Фолы
14
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
