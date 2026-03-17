Флик заявил, что «Барселона» станет его последним местом работы

«Очевидно, что мне нравится работать здесь, но я также ценю свою независимость. У меня большая семья и сильная поддержка. Это футбол, и я стараюсь отдавать все силы команде… но посмотрим. Время есть. Я не думаю об уходе куда-то еще. Это будет моя последняя работа, и это меня радует. Сейчас не время говорить о продлении контракта. Впереди важный матч для клуба и для нашего будущего. Я очень счастлив здесь, но должен поговорить с семьей. Время для обсуждения еще есть», — приводит слова Флика Marca.