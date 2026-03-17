Флик заявил, что «Барселона» станет его последним местом работы

Ранее президент сине-гранатовых Жоан Лапорта анонсировал скорое продление контракта с немцем.
«Очевидно, что мне нравится работать здесь, но я также ценю свою независимость. У меня большая семья и сильная поддержка. Это футбол, и я стараюсь отдавать все силы команде… но посмотрим. Время есть. Я не думаю об уходе куда-то еще. Это будет моя последняя работа, и это меня радует. Сейчас не время говорить о продлении контракта. Впереди важный матч для клуба и для нашего будущего. Я очень счастлив здесь, но должен поговорить с семьей. Время для обсуждения еще есть», — приводит слова Флика Marca.
Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. В дебютном сезоне он помог каталонскому клубу оформить первый с 2018 года «золотой дубль», выиграв Ла Лигу и Кубок Испании. В общей сложности под руководством Флика «сине-гранатовые» провели 104 матча, в которых одержали 78 побед при 10 ничьих и 16 поражениях. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне после 28 туров Ла Лиги «Барселона» лидирует в чемпионате с 70 набранными очками и опережает «Реал» на четыре очка. 18 марта «Барселона» сыграет на своем поле в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла». В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.