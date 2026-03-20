Макгрегор и другие: хобби спортсменов, которые стоят миллионы долларов

Пока одни тратят деньги на отпуск, другие собирают Bugatti и инвестируют в гольф-клубы. У звезд спорта даже увлечения выглядят как проекты с огромным бюджетом.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Когда доходы спортсменов измеряются миллионами, меняется не только образ жизни, но и то, как они проводят свободное время. Простые увлечения быстро отходят на второй план — на их место приходят дорогие коллекции, техника и занятия, в которые можно вкладываться годами. Многие из них подходят к этому так же серьезно, как и к карьере: следят за новинками, мониторят конкурентов и инвестируют в новые проекты.

Криштиану Роналду — коллекция суперкаров

Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Соцсети

Криштиану Роналду увлекся автомобилями еще в начале карьеры, когда начал получать первые крупные контракты в Манчестер Юнайтед. Тогда в его гараже появились первые люксовые модели, но со временем Криштиану захотел собрать полноценную коллекцию. Сейчас это уже не просто набор машин, а один из самых дорогих автопарков.

В его гараже есть Bugatti Chiron, Bugatti Veyron и редкий Bugatti Centodieci стоимостью в 9 миллионов евро. К ним добавились Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce — список регулярно пополняется новыми покупками.

Общая стоимость коллекции, по разным оценкам, превышает 25 миллионов долларов, и это без учета индивидуальных доработок. Роналду не просто хранит машины — он регулярно приезжает на них на светские мероприятия. Для него это постоянное увлечение, которое растет вместе с его доходами.

Майкл Джордан — гольф на собственном поле

Майкл Джордан
Майкл ДжорданИсточник: AP 2024

Майкл Джордан — один из самых известных баскетболистов в истории и шестикратный чемпион НБА в составе Чикаго Буллз. Еще в юности он начал играть в гольф, но по-настоящему увлекся им уже после ухода из большого спорта. Со временем это занятие стало занимать у него столько же времени, сколько тренировки раньше.

У Джордана есть собственный гольф-клуб The Grove XXIII во Флориде, и это хорошо показывает масштаб его увлечения. На его покупку и обустройство ушло 20 миллионов долларов: поле проектировали под его личные привычки, сервис продумывали до мелочей. Например, напитки и еду могут привозить прямо на поле с помощью дронов.

Сейчас Джордан играет несколько раз в неделю и продолжает вкладываться в это направление. Содержание поля, команда сотрудников и организация закрытых игр требуют постоянных затрат. Поэтому гольф для него — это не просто досуг, а дорогое увлечение, которое он намерен развивать.

Конор Макгрегор — часы, которые стоят как спорткар

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор Источник: Соцсети

Конор Макгрегор известен любовью к дорогим аксессуарам, и особое место в его коллекции занимают часы. Он начал собирать их на пике карьеры в UFC, когда доходы резко выросли, и быстро переключился с базовых моделей на редкие и лимитированные серии.

В его коллекции есть модели Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet, но главное — это кастомные версии с бриллиантами и уникальными деталями. Некоторые экземпляры стоят 300−500 тысяч долларов, а отдельные — больше миллиона. Макгрегор часто показывает новые покупки в соцсетях и заказывает часы под себя, меняя дизайн и материалы.

Со временем это увлечение стало постоянной статьей расходов: новые модели, индивидуальные заказы, редкие выпуски, за которыми приходится буквально охотиться. Его коллекция часов стала частью эпатажного образа спортсмена — не просто аксессуар, а показатель статуса и вкуса.

