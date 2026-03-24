Бывшего тренера «Спартака» уволили из мексиканского клуба

По данным Telemundo Deportes, решение об отставке испанского тренера было принято в воскресенье, 22 марта. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан-Луис» с лета 2025 года. Под его руководством команда провела 32 матча, в которых одержала десять побед, трижды сыграла вничью и потерпела 19 поражений. После 12 туров «Атлетико Сан-Луис» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Мексики, набрав 11 очков.
Испанец работал главным тренером московского «Спартака» с 2022-го по 2024 год. Команда завершила сезон-2022/2023 на третьем месте, тем самым впервые за два года завоевав медали чемпионата России. Второй сезон под руководством Абаскаля прошел не так гладко, поэтому руководство клуба приняло решение об увольнении тренера еще до конца сезона.
Абаскалю 36 лет, он — воспитанник академий «Барселоны» и «Севильи», но на взрослом уровне почти не играл. Испанец начал тренерскую карьеру в 2016 году в системе «Севильи». Позже он тренировал в Швейцарии («Кьяссо», «Лугано» и «Базель»), Италии («Асколи») и Греции («Волос»). После «Спартака» он короткое время возглавлял выступающий в Сегунде испанский клуб «Гранада».