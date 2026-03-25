«Бернабеу» временно станет теннисной ареной для Madrid Open

Легендарный футбольный стадион «Сантьяго Бернабеу» на время преобразится в тренировочный центр для теннисистов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Стадион «Сантьяго Бернабеу» на время трансформируется в теннисную арену. «Бернабеу» примет участников Mutua Madrid Open чтобы отточить свои навыки на грунтовых кортах. Профессиональные теннисисты впервые окажутся на поле легендарного футбольного клуба «Реал Мадрид». Как сообщает издание Marca, с 23 по 30 апреля «Сантьяго Бернабеу» преобразится в тренировочный центр с грунтовыми кортами, на которых игроки смогут заниматься и готовиться к матчам.

Встречи основной сетки Mutua Madrid Open, как и всегда, примет комплекс Caja Magica. Они пройдут с 22 апреля по 3 мая.

Задействовать «Сантьягу Бернабеу» удалось благодаря расписанию матчей «Реала». Команда, после встречи 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом», проведет ряд игр на выезде. Это позволит использовать арену без пересечения с футбольными событиями.

Преображение стадиона является частью амбициозного плана по расширению функций обновленного «Сантьяго Бернабеу». Стадион после реконструкции может принимать под своей крышей не только футбольных фанатов, но и другие крупные спортивные события, привлекая большую аудиторию.

Действующим чемпионом турнира серии «Мастерс» в Мадриде является представитель Норвегии Каспер Рууд. У девушек победительницей турнира категории WTA-1000 в столице Испании в прошлом году стала первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.