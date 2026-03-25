«Бернабеу» временно станет теннисной ареной для Madrid Open

Стадион «Сантьяго Бернабеу» на время трансформируется в теннисную арену. «Бернабеу» примет участников Mutua Madrid Open чтобы отточить свои навыки на грунтовых кортах. Профессиональные теннисисты впервые окажутся на поле легендарного футбольного клуба «Реал Мадрид». Как сообщает издание Marca, с 23 по 30 апреля «Сантьяго Бернабеу» преобразится в тренировочный центр с грунтовыми кортами, на которых игроки смогут заниматься и готовиться к матчам.