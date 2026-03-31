ФИФА объявила о начале тестирования новых правил офсайда

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, ныне возглавляющий отдел глобального развития футбола в ФИФА, выступил инициатором масштабного эксперимента. Под его руководством организация решила протестировать революционное изменение в трактовке положения «вне игры». Пилотной площадкой для нововведения станет Канадская премьер-лига (CPL).
Напомним, «офсайд Венгера» предполагает, что футболист считается в положении «вне игры», только если он всем телом опередил последнего защитника.
«Это важный пилотный проект. Протестировав новые правила, мы сможем лучше понять их влияние, в том числе с точки зрения повышения ясности и динамики игры, а также содействия атакующей игре. Мы с нетерпением ждем анализа результатов экспериментальной фазы», — заявил Венгер.
Он также выразил благодарность руководству CPL и Канадской футбольной ассоциации за согласие участвовать в этом проекте. Эксперимент позволит ФИФА собрать данные и оценить, насколько предложенная корректировка соответствует заявленным целям: сделать футбол более зрелищным, понятным и атакующим.