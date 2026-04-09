Сафонов — об отношении к критике: В лицо никто ничего не говорил

В матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» Сафонов не зафиксировал мяч после подачи углового, что привело к голу в ворота парижан. Однако встреча закончилась победой «ПСЖ» со счетом 3:1. После матча французские СМИ раскритиковали игру россиянина.
8 апреля в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» Сафонов оставил свои ворота в неприкосновенности (0:2).
— Никто ничего мне в лицо не говорил. Я не читаю прессу, ничего не знаю. Если и была критика, то это нормально, потому что «ПСЖ» — отличная команда, и каждый старается выложиться на полную. Но если ты совершаешь ошибки, то, конечно, болельщики и все остальные будут недовольны. Для меня это нормально; когда ты играешь хорошо, все тебя поддерживают, когда ты совершаешь ошибки, может быть наоборот, — приводит слова голкипера парижан RMC Sport.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поддержал российского футболиста после матча с «Тулузой».
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Сафонова 18 матчей за французский клуб во всех турнирах, в которых он пропустил 18 голов и восемь раз не позволил сопернику поразить свои ворота.
Ответный матч с «Ливерпулем» пройдет 14 апреля на «Энфилде». Победитель этой пары встретится в полуфинале с «Реалом» или «Баварией».
Луис Энрике
Арне Слот
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
