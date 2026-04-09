Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.20
П2
3.61
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.40
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.45
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.04
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.40
П2
3.25

Сафонов — об отношении к критике: В лицо никто ничего не говорил

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков и СМИ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» Сафонов не зафиксировал мяч после подачи углового, что привело к голу в ворота парижан. Однако встреча закончилась победой «ПСЖ» со счетом 3:1. После матча французские СМИ раскритиковали игру россиянина.

8 апреля в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» Сафонов оставил свои ворота в неприкосновенности (0:2).

— Никто ничего мне в лицо не говорил. Я не читаю прессу, ничего не знаю. Если и была критика, то это нормально, потому что «ПСЖ» — отличная команда, и каждый старается выложиться на полную. Но если ты совершаешь ошибки, то, конечно, болельщики и все остальные будут недовольны. Для меня это нормально; когда ты играешь хорошо, все тебя поддерживают, когда ты совершаешь ошибки, может быть наоборот, — приводит слова голкипера парижан RMC Sport.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поддержал российского футболиста после матча с «Тулузой».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Сафонова 18 матчей за французский клуб во всех турнирах, в которых он пропустил 18 голов и восемь раз не позволил сопернику поразить свои ворота.


Ответный матч с «Ливерпулем» пройдет 14 апреля на «Энфилде». Победитель этой пары встретится в полуфинале с «Реалом» или «Баварией».

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Арне Слот
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Статистика
ПСЖ
Ливерпуль
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
3
1
Фолы
8
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
