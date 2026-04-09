«Ювентус» договорился со Спаллетти о продлении контракта

По информации источника, стороны достигли соглашения по продлению контракта еще на два сезона — до лета 2028 года. Зарплата 67-летнего итальянца в туринском клубе увеличится до 5−6 млн евро в год без учета бонусов.
Ожидается, что официально о продлении контракта будет объявлено перед выездным матчем против «Аталанты», который состоится в субботу, 11 апреля.
Спаллетти был назначен главным тренером «Ювентуса» в октябре 2025 года. Под его руководством «бьянконери» провели 31 матч, одержав 17 побед при восьми ничьих и шести поражениях. В феврале туринский клуб выбыл из борьбы за Кубок Италии, проиграв в ¼ финала «Аталанте» (0:3), после чего уступил «Галатасараю» (2:5, 3:2) в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов.
«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 15 очков.
Лучано Спаллетти
