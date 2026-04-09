«Ювентус» договорился со Спаллетти о продлении контракта

Спаллетти был назначен главным тренером «Ювентуса» в октябре 2025 года. Под его руководством «бьянконери» провели 31 матч, одержав 17 побед при восьми ничьих и шести поражениях. В феврале туринский клуб выбыл из борьбы за Кубок Италии, проиграв в ¼ финала «Аталанте» (0:3), после чего уступил «Галатасараю» (2:5, 3:2) в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов.