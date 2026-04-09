Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.28
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.15
П2
3.61
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.35
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.49
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.04
П2
5.82
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.35
П2
3.25

«Ювентус» договорился со Спаллетти о продлении контракта

«Ювентус» в ближайшие дни объявит о продлении контракта с главным тренером Лучано Спаллетти. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, стороны достигли соглашения по продлению контракта еще на два сезона — до лета 2028 года. Зарплата 67-летнего итальянца в туринском клубе увеличится до 5−6 млн евро в год без учета бонусов.

Ожидается, что официально о продлении контракта будет объявлено перед выездным матчем против «Аталанты», который состоится в субботу, 11 апреля.

Спаллетти был назначен главным тренером «Ювентуса» в октябре 2025 года. Под его руководством «бьянконери» провели 31 матч, одержав 17 побед при восьми ничьих и шести поражениях. В феврале туринский клуб выбыл из борьбы за Кубок Италии, проиграв в ¼ финала «Аталанте» (0:3), после чего уступил «Галатасараю» (2:5, 3:2) в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 15 очков.

Ювентус
2:0
Первый тайм: 2:0
Дженоа
Футбол, Италия, 31-й тур
6.04.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Даниэле Де Росси
Голы
Ювентус
Бремер
(Ллойд Келли)
4′
Уэстон Маккенни
(Франсишку Консейсау)
17′
Нереализованные пенальти
Дженоа
Аарон Мартин
75′
Составы команд
Ювентус
15
Пьер Калюлю
5
Мануэль Локателли
15′
3
Бремер
72′
6
Ллойд Келли
22
Уэстон Маккенни
26′
19
Кефрен Тюрам
78′
1
Маттиа Перин
46′
16
Микеле Ди Грегорио
27
Андреа Камбьясо
83′
2
Эмиль Хольм
7
Франсишку Консейсау
83′
21
Фабио Миретти
10
Кенан Йылдыз
90′
13
Жереми Бога
30
Джонатан Дэвид
67′
14
Аркадиуш Милик
Дженоа
16
Юстин Бейло
77
Микаэль Эллертссон
3
Аарон Мартин
5
Лео Эстигор
9
Витинья
27
Алессандро Маркандалли
22
Хоан Васкес
10
Жуниор Мессиас
52′
8
Томмазо Бальданци
29
Лоренцо Коломбо
66′
73
Патрицио Масини
32
Мортен Френдруп
51′
83′
21
Джефф Эхатор
17
Руслан Малиновский
66′
18
Калеб Экубан
Статистика
Ювентус
Дженоа
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
5
3
Угловые
5
5
Фолы
10
8
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти