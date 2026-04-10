Гвардиола рассказал о травмированных игроках «Манчестер Сити»

«Состояние Рубена Диаша улучшается, но к воскресенью он готов не будет. Возможно, сегодня Стоунз проведет тренировку в ограниченном режиме, посмотрим. С Ковачичем все в порядке. Гвардиолу становится лучше, но он все еще не близок к возвращению», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба в социальной сети Х.
Матч состоится в воскресенье, 12 апреля. Начало игры — в 18:30 по московскому времени.
«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 48 очков за 31 матч. В активе «Манчестер Сити» 61 балл, команда находится на второй строчке, на 9 очков отставая от «Арсенала».
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За время его работы клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, четырежды покрывал победы в Кубке английской лиги, а в 2023 году команда под его руководством завоевала титул Лиги чемпионов.