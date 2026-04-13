Майкл Оуэн высказался о ходе чемпионской гонки в АПЛ

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн отреагировал на ход чемпионской гонки в Английской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Думаю, у “Манчестер Сити” чуть более сложные матчи. На выезде им играть с “Борнмутом” и “Эвертоном”. Это два сложных матча. Однако, если посмотреть на эти выходные, то мы думали, что “Арсенал” справится дома с “Борнмутом” (1:2), а у “Сити” будут проблемы в гостях с “Челси” (3:0). Все указывает в пользу “Сити”: набранный темп, послужной список Гвардиолы, опыт игроков, текущая форма, домашний матч против “Арсенала”. Это как подбросить монетку, но все может сложиться и в пользу “Арсенала”, — приводит слова Оуэна Metro.

После 32-го тура первое место в турнирной таблице АПЛ занимает лондонский «Арсенал». «Канониры» опережают идущий следом «Манчестер Сити» на шесть очков, однако у подопечных Пепа Гвардиолы есть игра в запасе.

Майклу Оуэну 46 лет. Он завершил карьеру футболиста в 2013 году. В Английской Премьер-лиге он выступал за «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити». В общей сложности на его счету 326 матчей в АПЛ, в которых он забил 150 мячей и сделал 40 результативных передач.

