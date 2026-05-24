Давид Алаба попрощался с «Реалом» трогательным письмом

По словам Алабы, вместе с командой он пережил невероятные матчи, незабываемые ночи и игры, которые навсегда останутся в книгах истории. «Мы завоевали главные титулы — именно то, о чем мечтает каждый игрок, надевая футболку “Реала”. Но трудные моменты тоже были частью этого пути. Особенно время моей травмы стало одним из самых тяжелых периодов во всей моей карьере. Именно поэтому я еще более благодарен за ту невероятную поддержку, которую я получил от клуба, моих товарищей по команде и болельщиков в то время. Я никогда не забуду, как сильно все помогли мне вернуться», — подчеркнул защитник.