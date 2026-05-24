Давид Алаба попрощался с «Реалом» трогательным письмом

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба обратился с прощальным посланием к партнёрам по команде, руководству клуба и болельщикам, поблагодарив их за поддержку и назвав Мадрид своим вторым домом. Об этом футболист написал на своей странице в социальной сети.
33-летний австриец провёл последний матч в составе «сливочных» накануне, 26 мая, против «Атлетика» в 38-м туре Ла Лиги.
«Спасибо, “Реал”! Я многое повидал в футболе и знаю, что эмоциональные моменты — это просто часть пути. Но прощание с “Реалом” — это нечто особенное и, без сомнения, еще один очень эмоциональный момент в моей карьере», — говорится в заявлении Алабы.
Он отметил, что по прибытии в Мадрид вместе с семьёй и друзьями был полон волнения, больших надежд и высоких ожиданий. «То, что я пережил за эти последние пять лет, я пронесу с собой через всю оставшуюся жизнь», — добавил игрок.
По словам Алабы, вместе с командой он пережил невероятные матчи, незабываемые ночи и игры, которые навсегда останутся в книгах истории. «Мы завоевали главные титулы — именно то, о чем мечтает каждый игрок, надевая футболку “Реала”. Но трудные моменты тоже были частью этого пути. Особенно время моей травмы стало одним из самых тяжелых периодов во всей моей карьере. Именно поэтому я еще более благодарен за ту невероятную поддержку, которую я получил от клуба, моих товарищей по команде и болельщиков в то время. Я никогда не забуду, как сильно все помогли мне вернуться», — подчеркнул защитник.
Футболист также отметил, что эти пять лет были связаны с гораздо большим, чем просто футбольный успех. «Я встретил здесь невероятных людей и завязал дружеские отношения, которые останутся на всю жизнь. Мне будет не хватать повседневных моментов в раздевалке — разговоров, смеха и всех тех мелочей, которые делали эту команду такой особенной», — написал он.
«Мадрид стал вторым домом для меня и моей семьи. Этот город, этот клуб и люди здесь встретили нас с таким теплом с самого первого дня. Именно поэтому это прощание дается так нелегко», — добавил Алаба.
Он заявил, что горд тем, что был частью истории клуба. «Носить эту футболку, побеждать в турнирах и разделять особенные моменты с мадридскими болельщиками значит для меня все», — пояснил спортсмен.
«Спасибо за это невероятное время. Спасибо за каждое воспоминание. Прощаться невероятно тяжело, но в то же время я полон мотивации и волнения перед следующей главой. Я искренне надеюсь, что наши пути скоро снова пересекутся. Я желаю каждому в этом клубе только самого лучшего в будущем и искренне надеюсь, что те особенные отношения и связи, которые я здесь построил, сохранятся на долгие годы», — резюмировал Алаба.
Альваро Арбелоа
Эрнесто Вальверде
Гонсало Гарсия
(Даниэль Карвахаль)
12′
Джуд Беллингем
(Тиаго Питарч)
41′
Килиан Мбаппе
(Альваро Каррерас)
51′
Браим Диас
(Тиаго Питарч)
88′
Горка Гурусета
(Иньяки Уильямс)
45+1′
Урко Исета
(Иньяки Уильямс)
90+1′
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
45
Тиаго Питарч
3′
17
Рауль Асенсио
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
2
Даниэль Карвахаль
84′
51
Ману Серрано
30
Франко Мастантуоно
74′
15
Арда Гюлер
4
Давид Алаба
70′
24
Дин Хейсен
5
Джуд Беллингем
20′
74′
19
Дани Себальос
16
Гонсало Гарсия
74′
21
Браим Диас
27
Алекс Падилья
3
Даниэль Вивиан
19
Адама Бойро
9
Иньяки Уильямс
23
Роберт Наварро
4
Айтор Паредес
20
Унаи Гомес
60′
15
Иньиго Лекуэ
11
Горка Гурусета
74′
25
Урко Исета
5
Йерай Альварес
46′
2
Андони Горосабель
16
Иньиго Руис де Галаррета
60′
30
Алехандро Рего
18
Микель Хаурегисар
85′
6
Микель Весга
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти