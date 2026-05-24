1-й тайм
Вильярреал
2
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
1
:
Кальяри
1
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Комо
1
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Рома
0
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
«Ливерпуль» завоевал последнюю путевку в Лигу чемпионов от АПЛ

«Ливерпуль» финишировал на пятом месте в АПЛ и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. «Борнмут» впервые за 127-летнюю историю получил путёвку в Лигу Европы. «Челси» остался без еврокубков впервые с сезона-2016/17.

Источник: Reuters

По итогам сезона «Ливерпуль» стал пятым клубом в чемпионате Англии по футболу, который гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

В заключительном, 38-м туре «Ливерпуль» на домашнем стадионе завершил встречу с «Брентфордом» вничью со счётом 1:1. Команда набрала 60 очков, финишировала на пятой позиции и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Путёвку в Лигу Европы получил «Борнмут», финишировавший шестым (57 очков). Клуб впервые за 127-летнюю историю примет участие в еврокубках. «Сандерленд» (54), вернувшийся в АПЛ после восьмилетнего перерыва, занял седьмое место и также вышел в Лигу Европы. Восьмым стал «Брайтон» (53), который сыграет в Лиге конференций.

Лондонский «Челси» (52) завершил сезон на десятом месте после поражения от «Сандерленда» (1:2) и впервые с сезона-2016/17 остался без еврокубков.

Досрочным чемпионом впервые с 2004 года стал лондонский «Арсенал» (85 очков). Второе место занял «Манчестер Сити» (78), третье — «Манчестер Юнайтед» (71), четвёртое — бирмингемская «Астон Вилла» (65).

По итогам 38-го тура АПЛ покинул «Вест Хэм» (39), ставший 18-м. Ранее высший дивизион чемпионата Англии досрочно покинули «Бернли» (22) и «Вулверхэмптон» (20).

Результаты остальных матчей заключительного тура:

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3;

«Бернли» — «Вулверхэмптон» — 1:1;

«Вест Хэм» — «Лидс» — 3:0;

«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 1:2;

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 1:2;

«Ноттингем Форест» — «Борнмут» — 1:1;

«Тоттенхэм» — «Эвертон» — 1:0;

«Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0.

Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 0:0
Брентфорд
Футбол, Англия, Тур 38
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Кит Эндрюс
Голы
Ливерпуль
Кертис Джонс
58′
Брентфорд
Кевин Шаде
64′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
17
Кертис Джонс
8
Доминик Собослаи
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
90′
26
Эндрю Робертсон
83′
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
74′
30
Джереми Фримпонг
73
Рио Нгумоха
73′
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
79′
89′
2
Джо Гомес
38
Райан Гравенберх
83′
42
Трей Ньони
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
19
Данго Уаттара
7
Кевин Шаде
9
Игор Тиаго
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
90′
27
Виталий Янельт
90′
23
Кин Льюис-Поттер
89′
11
Рис Нелсон
8
Матиас Йенсен
83′
24
Миккель Дамсгор
6
Джордан Хендерсон
60′
2
Аарон Хики
Статистика
Ливерпуль
Брентфорд
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
24
11
Удары в створ
8
2
Угловые
14
2
Фолы
9
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
