«Ливерпуль» завоевал последнюю путевку в Лигу чемпионов от АПЛ

По итогам сезона «Ливерпуль» стал пятым клубом в чемпионате Англии по футболу, который гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.
В заключительном, 38-м туре «Ливерпуль» на домашнем стадионе завершил встречу с «Брентфордом» вничью со счётом 1:1. Команда набрала 60 очков, финишировала на пятой позиции и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
Путёвку в Лигу Европы получил «Борнмут», финишировавший шестым (57 очков). Клуб впервые за 127-летнюю историю примет участие в еврокубках. «Сандерленд» (54), вернувшийся в АПЛ после восьмилетнего перерыва, занял седьмое место и также вышел в Лигу Европы. Восьмым стал «Брайтон» (53), который сыграет в Лиге конференций.
Лондонский «Челси» (52) завершил сезон на десятом месте после поражения от «Сандерленда» (1:2) и впервые с сезона-2016/17 остался без еврокубков.
Досрочным чемпионом впервые с 2004 года стал лондонский «Арсенал» (85 очков). Второе место занял «Манчестер Сити» (78), третье — «Манчестер Юнайтед» (71), четвёртое — бирмингемская «Астон Вилла» (65).
По итогам 38-го тура АПЛ покинул «Вест Хэм» (39), ставший 18-м. Ранее высший дивизион чемпионата Англии досрочно покинули «Бернли» (22) и «Вулверхэмптон» (20).
Результаты остальных матчей заключительного тура:
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3;
«Бернли» — «Вулверхэмптон» — 1:1;
«Вест Хэм» — «Лидс» — 3:0;
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 1:2;
«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 1:2;
«Ноттингем Форест» — «Борнмут» — 1:1;
«Тоттенхэм» — «Эвертон» — 1:0;
«Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0.
Арне Слот
Кит Эндрюс
Кертис Джонс
58′
Кевин Шаде
64′
1
Алиссон
17
Кертис Джонс
8
Доминик Собослаи
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
90′
26
Эндрю Робертсон
83′
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
74′
30
Джереми Фримпонг
73
Рио Нгумоха
73′
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
79′
89′
2
Джо Гомес
38
Райан Гравенберх
83′
42
Трей Ньони
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
19
Данго Уаттара
7
Кевин Шаде
9
Игор Тиаго
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
90′
27
Виталий Янельт
90′
23
Кин Льюис-Поттер
89′
11
Рис Нелсон
8
Матиас Йенсен
83′
24
Миккель Дамсгор
6
Джордан Хендерсон
60′
2
Аарон Хики
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
