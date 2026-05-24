1-й тайм
Вильярреал
2
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
перерыв
Милан
1
:
Кальяри
1
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Комо
1
Футбол. Италия
перерыв
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
перерыв
Верона
0
:
Рома
0
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
Салах установил рекорд по ассистам в прощальном матче за «Ливерпуль»

Мохамед Салах завершил свой путь в «Ливерпуле» историческим достижением. В заключительной игре сезона он отдал 93-ю голевую передачу в АПЛ, став абсолютным рекордсменом клуба.

Источник: Reuters

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем последнем матче за клуб отдал голевую передачу, став лучшим ассистентом в истории команды в чемпионате Англии.

В воскресенье «Ливерпуль» на домашнем стадионе завершил вничью встречу с «Брентфордом» (1:1) в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). На 58-й минуте Кертис Джонс забил гол после паса Салаха, который стал для египтянина 93-м за клуб в рамках первенства.

По данному показателю Салах вышел на первое место, опередив бывшего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

Салах провел заключительный матч в составе «Ливерпуля». В марте он заявил о намерении покинуть клуб, несмотря на контракт, подписанный в апреле 2025 года и рассчитанный до конца сезона-2026/27. На 73-й минуте египтянин был заменен и покинул поле под аплодисменты зрителей на стадионе «Энфилд».

Салаху 33 года, он выступал за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе «красных» он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В текущем сезоне Салах забил 12 голов в 41 матче за «Ливерпуль».

Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 0:0
Брентфорд
Футбол, Англия, Тур 38
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Кит Эндрюс
Голы
Ливерпуль
Кертис Джонс
58′
Брентфорд
Кевин Шаде
64′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
17
Кертис Джонс
8
Доминик Собослаи
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
90′
26
Эндрю Робертсон
83′
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
74′
30
Джереми Фримпонг
73
Рио Нгумоха
73′
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
79′
89′
2
Джо Гомес
38
Райан Гравенберх
83′
42
Трей Ньони
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
19
Данго Уаттара
7
Кевин Шаде
9
Игор Тиаго
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
90′
27
Виталий Янельт
90′
23
Кин Льюис-Поттер
89′
11
Рис Нелсон
8
Матиас Йенсен
83′
24
Миккель Дамсгор
6
Джордан Хендерсон
60′
2
Аарон Хики
Статистика
Ливерпуль
Брентфорд
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
24
11
Удары в створ
8
2
Угловые
14
2
Фолы
9
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
