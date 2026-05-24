Салах установил рекорд по ассистам в прощальном матче за «Ливерпуль»

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем последнем матче за клуб отдал голевую передачу, став лучшим ассистентом в истории команды в чемпионате Англии.
В воскресенье «Ливерпуль» на домашнем стадионе завершил вничью встречу с «Брентфордом» (1:1) в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). На 58-й минуте Кертис Джонс забил гол после паса Салаха, который стал для египтянина 93-м за клуб в рамках первенства.
По данному показателю Салах вышел на первое место, опередив бывшего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.
Салах провел заключительный матч в составе «Ливерпуля». В марте он заявил о намерении покинуть клуб, несмотря на контракт, подписанный в апреле 2025 года и рассчитанный до конца сезона-2026/27. На 73-й минуте египтянин был заменен и покинул поле под аплодисменты зрителей на стадионе «Энфилд».
Салаху 33 года, он выступал за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе «красных» он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В текущем сезоне Салах забил 12 голов в 41 матче за «Ливерпуль».
Арне Слот
Кит Эндрюс
Кертис Джонс
58′
Кевин Шаде
64′
1
Алиссон
17
Кертис Джонс
8
Доминик Собослаи
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
90′
26
Эндрю Робертсон
83′
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
74′
30
Джереми Фримпонг
73
Рио Нгумоха
73′
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
79′
89′
2
Джо Гомес
38
Райан Гравенберх
83′
42
Трей Ньони
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
19
Данго Уаттара
7
Кевин Шаде
9
Игор Тиаго
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
90′
27
Виталий Янельт
90′
23
Кин Льюис-Поттер
89′
11
Рис Нелсон
8
Матиас Йенсен
83′
24
Миккель Дамсгор
6
Джордан Хендерсон
60′
2
Аарон Хики
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти