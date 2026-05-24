Гвардиола трогательно попрощался с болельщиками «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола обратился к болельщикам «Манчестер Сити» после завершения своего последнего матча в качестве главного тренера команды.
«Я сейчас сильно нервничаю. За что вы так меня любите? За что вы так со мной? Я никогда не представлял себе такой любви, это было невероятно. Быть вашим тренером в течение 10 лет было потрясающей честью. Эмоции невероятные», — заявил специалист.
«Сегодня на трибунах мой отец, ему 95 лет — вау! Возможно, он не понимает, но я уверен, что спустя много лет эта прекрасная трибуна будет носить имя моей семьи. Это самая большая честь из всех. Игроки об этом не знают, но я буду там, контролируя их! На них возложена огромная ответственность — поддерживать этот же уровень. Надеюсь, они будут биться, биться и биться», — добавил Гвардиола.
«Это мой дом. Если в предстоящие годы вы увидите меня где-то на улице или на “Этихаде”, если вы фанат “Ман Сити” — подойдите ко мне. Представлять этот клуб было для меня огромной честью. Каждое решение я принимал на благо клуба. Я сильно вас люблю. Было весело», — заключил тренер.
Как сообщил журналист BBC Шамун Хафез, на матч 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2) пришли 60 332 зрителя, что стало новым рекордом посещаемости на домашнем стадионе «Этихад».
Хосеп Гвардиола
Унаи Эмери
Антуан Семеньо
23′
Олли Уоткинс
47′
Олли Уоткинс
61′
1
Джеймс Траффорд
82
Рико Льюис
82′
3
Рубен Диаш
14
Нико Гонсалес
26
Савио
47
Фил Фоден
6
Натан Аке
77′
21
Райан Аит Нури
5
Джон Стоунс
77′
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
59′
8
Матео Ковачич
42
Антуан Семеньо
58′
10
Райан Шерки
4
Тиджани Рейндерс
77′
11
Жереми Доку
40
Марко Бизот
22
Иан Матсен
31
Леон Бэйли
10
Эмилиано Буэндия
11
Олли Уоткинс
5
Тайрон Мингс
16
Андрес Гарсия
46′
2
Мэтти Кэш
6
Росс Баркли
86′
7
Джон Макгинн
3
Виктор Линделеф
74′
14
Пау Торрес
26
Ламар Богард
74′
8
Юри Тилеманс
21
Дуглас Луис
74′
24
Амаду Онана
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
