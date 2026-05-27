СМИ: Аллегри и Ибрагимович чуть не подрались на ужине «Милана»

Ситуация чуть не переросла в драку. Инцидент произошел в начале апреля. Поводом для ссоры стало обсуждение кандидатуры третьего вратаря на следующий сезон. Разнимать участников конфликта пришлось тогдашнему спортивному директору клуба Игли Таре.
Напряженность в отношениях между Аллегри и Ибрагимовичем существовала давно — еще со времен, когда швед выступал за «Милан». Со временем противоречия усилились. В мае источники сообщали, что отношения окончательно испортились после поражения от «Наполи» со счетом 0:1 6 апреля. Среди ключевых причин разногласий: вмешательство Ибрагимовича в работу клуба — он давал футболистам персональные тактические советы, недовольство Аллегри зимней трансферной кампанией клуба, принципиальные расхождения во взглядах на развитие команды.
Аллегри даже заявлял о готовности покинуть пост независимо от итогов сезона. Кульминация наступила в воскресенье: «Милан» проиграл дома «Кальяри» со счетом 1:2 в последнем, 38‑м туре Серии А и занял пятое место в турниной таблице, не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов. В Кубке Италии и Суперкубке страны результат также оказался неудачным.
После этого руководство клуба приняло решение об отставке Массимилиано Аллегри. Вместе с ним «Милан» покинул спортивный директор Игли Таре, генеральный директор Джорджо Фурлани и технический директор Джеффри Монкада.
Фабио Пизакане
Алексис Салемакерс
(Сантьяго Хименес)
2′
Дженнаро Боррелли
20′
Хуан Родригес
57′
16
Майк Меньян
58′
31
Страхиня Павлович
56′
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
33
Давиде Бартесаги
12
Адриен Рабьо
23
Фикайо Томори
61′
24
Закари Атекаме
30
Ардон Яшари
62′
14
Лука Модрич
19
Юссуф Фофана
68′
10
Рафаэл Леау
7
Сантьяго Хименес
46′
11
Кристиан Пулишич
18
Кристофер Нкунку
61′
9
Никлас Фюллкруг
1
Элиа Каприле
26
Йерри Мина
28
Габриэле Дзаппа
33
Адам Оберт
10
Джанлука Гаэтано
8
Мишель Ндари Адопо
32
Зе Педру
2′
63′
2
Марко Палестра
15
Хуан Родригес
62′
22
Альберто Доссена
14
Алессандро Дейола
74′
25
Ибрагим Сулемана
90+6′
29
Дженнаро Боррелли
74′
31
Пол Менди
94
Себостьяно Эспозито
90′
17
Маттиа Феличи
