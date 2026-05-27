Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.33
П2
4.20
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.75
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

СМИ: Аллегри и Ибрагимович чуть не подрались на ужине «Милана»

По сообщению Corriere della Sera, бывший главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри и советник руководства клуба Златан Ибрагимович вступили в конфликт во время ужина с руководством «россонери».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ситуация чуть не переросла в драку. Инцидент произошел в начале апреля. Поводом для ссоры стало обсуждение кандидатуры третьего вратаря на следующий сезон. Разнимать участников конфликта пришлось тогдашнему спортивному директору клуба Игли Таре.

Напряженность в отношениях между Аллегри и Ибрагимовичем существовала давно — еще со времен, когда швед выступал за «Милан». Со временем противоречия усилились. В мае источники сообщали, что отношения окончательно испортились после поражения от «Наполи» со счетом 0:1 6 апреля. Среди ключевых причин разногласий: вмешательство Ибрагимовича в работу клуба — он давал футболистам персональные тактические советы, недовольство Аллегри зимней трансферной кампанией клуба, принципиальные расхождения во взглядах на развитие команды.

Аллегри даже заявлял о готовности покинуть пост независимо от итогов сезона. Кульминация наступила в воскресенье: «Милан» проиграл дома «Кальяри» со счетом 1:2 в последнем, 38‑м туре Серии А и занял пятое место в турниной таблице, не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов. В Кубке Италии и Суперкубке страны результат также оказался неудачным.

После этого руководство клуба приняло решение об отставке Массимилиано Аллегри. Вместе с ним «Милан» покинул спортивный директор Игли Таре, генеральный директор Джорджо Фурлани и технический директор Джеффри Монкада.

Милан
1:2
Первый тайм: 1:1
Кальяри
Футбол, Италия, 38-й тур
24.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Фабио Пизакане
Голы
Милан
Алексис Салемакерс
(Сантьяго Хименес)
2′
Кальяри
Дженнаро Боррелли
20′
Хуан Родригес
57′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
58′
31
Страхиня Павлович
56′
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
33
Давиде Бартесаги
12
Адриен Рабьо
23
Фикайо Томори
61′
24
Закари Атекаме
30
Ардон Яшари
62′
14
Лука Модрич
19
Юссуф Фофана
68′
10
Рафаэл Леау
7
Сантьяго Хименес
46′
11
Кристиан Пулишич
18
Кристофер Нкунку
61′
9
Никлас Фюллкруг
Кальяри
1
Элиа Каприле
26
Йерри Мина
28
Габриэле Дзаппа
33
Адам Оберт
10
Джанлука Гаэтано
8
Мишель Ндари Адопо
32
Зе Педру
2′
63′
2
Марко Палестра
15
Хуан Родригес
62′
22
Альберто Доссена
14
Алессандро Дейола
74′
25
Ибрагим Сулемана
90+6′
29
Дженнаро Боррелли
74′
31
Пол Менди
94
Себостьяно Эспозито
90′
17
Маттиа Феличи
Статистика
Милан
Кальяри
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
25
Удары в створ
3
10
Угловые
5
5
Фолы
8
9
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти