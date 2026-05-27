СМИ: Аллегри и Ибрагимович чуть не подрались на ужине «Милана»

Напряженность в отношениях между Аллегри и Ибрагимовичем существовала давно — еще со времен, когда швед выступал за «Милан». Со временем противоречия усилились. В мае источники сообщали, что отношения окончательно испортились после поражения от «Наполи» со счетом 0:1 6 апреля. Среди ключевых причин разногласий: вмешательство Ибрагимовича в работу клуба — он давал футболистам персональные тактические советы, недовольство Аллегри зимней трансферной кампанией клуба, принципиальные расхождения во взглядах на развитие команды.