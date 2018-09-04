Уокер приехал в сборную Англии без своих бутс. Он их забыл
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прибыл в расположение сборной Англии и сразу признался, что забыл свои бутсы.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прибыл в расположение сборной Англии и сразу признался, что забыл свои бутсы.
— О господи, я забыл свои бутсы.
— Да?
— Да, я забыл их.
— А паспорт ты не забыл?
— Нет, его я не забыл.
— О, 1:0 в нашу пользу.
— Да, я забыл бутсы. Серьезно. Только что вспомнил. А ведь мне они нужны, верно?" — сказал Уокер.
Англия проведет ближайшие два матча дома. 8 сентября сборная сыграет с Испанией в Лиге наций, а 11 сентября проведет товарищескую игру со Швейцарией.