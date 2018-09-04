Уокер приехал в сборную Англии без своих бутс. Он их забыл

— О господи, я забыл свои бутсы.



— Да?



— Да, я забыл их.



— А паспорт ты не забыл?



— Нет, его я не забыл.



— О, 1:0 в нашу пользу.



— Да, я забыл бутсы. Серьезно. Только что вспомнил. А ведь мне они нужны, верно?" — сказал Уокер.