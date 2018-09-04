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16:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Уокер приехал в сборную Англии без своих бутс. Он их забыл

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прибыл в расположение сборной Англии и сразу признался, что забыл свои бутсы.

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Источник: AP 2018

— О господи, я забыл свои бутсы.

— Да?

— Да, я забыл их.

— А паспорт ты не забыл?

— Нет, его я не забыл.

— О, 1:0 в нашу пользу.

— Да, я забыл бутсы. Серьезно. Только что вспомнил. А ведь мне они нужны, верно?" — сказал Уокер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Англия проведет ближайшие два матча дома. 8 сентября сборная сыграет с Испанией в Лиге наций, а 11 сентября проведет товарищескую игру со Швейцарией.

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