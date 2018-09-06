Кроос: Иногда чувствуешь, что Сане все равно, выигрываем мы или проигрываем

Игрока «Манчестер Сити» не вызывали в бундестим на чемпионат мира, но теперь Йоахим Лев снова вернул его в состав.



При этом Сане потерял место в старте «Ман Сити»: в трех первых матчах АПЛ он выходил на замену, а в 4-м не попал даже в заявку.



«Иногда чувствуешь, что Сане все равно, выигрываем мы или проигрываем. Все дело в том, чтобы играть так, как ты умеешь. Тогда о может стать мощным оружием для нас.



У Сане есть все, чтобы стать игроком мирового уровня, но иногда ему надо подсказывать, что делать», — рассказал Кроос Bild.