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11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Кроос: Иногда чувствуешь, что Сане все равно, выигрываем мы или проигрываем

Полузащитник «Реала» Тони Кроос резко высказался о партнере по сборной Германии Лерое Сане.

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Источник: РИА "Новости"

Игрока «Манчестер Сити» не вызывали в бундестим на чемпионат мира, но теперь Йоахим Лев снова вернул его в состав.

При этом Сане потерял место в старте «Ман Сити»: в трех первых матчах АПЛ он выходил на замену, а в 4-м не попал даже в заявку.

«Иногда чувствуешь, что Сане все равно, выигрываем мы или проигрываем. Все дело в том, чтобы играть так, как ты умеешь. Тогда о может стать мощным оружием для нас.

У Сане есть все, чтобы стать игроком мирового уровня, но иногда ему надо подсказывать, что делать», — рассказал Кроос Bild.

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