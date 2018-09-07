Для Снейдера на «Амстердам Арене» воссоздали гостиную. Он сыграл последний матч за сборную
Полузащитник Уэсли Снейдер завершил карьеру в сборной Голландии. Последней игрой в национальной команде для него стал товарищеский матч с Перу.
Полузащитник Уэсли Снейдер завершил карьеру в сборной Голландии. Последней игрой в национальной команде для него стал товарищеский матч с Перу.
Снейдер отыграл 62 минуты в этой встрече. Голландцы уступали 0:1 после первого тайма, в конце матча дубль Мемфиса Депая принес «оранжевым» победу.
За 15 лет Снейдер провел за сборную 134 матча (это рекорд) и забил в них 31 гол. В 2010-м Голландия заняла второе место на чемпионате мира, уступив Испании в дополнительное время.
Матч с Перу Уэсли отыграл в особых бутсах.
После матча Федерация футбола Голландии устроила необычную церемонию прощания с игроком. Для Снейдера и его семьи в центре поля «Амстердам Арены» воссоздали гостиную. Там они смотрели видеообращения бывших игроков и тренеров, записанные заранее, и главные моменты из игры Уэсли за сборную.