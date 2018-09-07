Для Снейдера на «Амстердам Арене» воссоздали гостиную. Он сыграл последний матч за сборную

Снейдер отыграл 62 минуты в этой встрече. Голландцы уступали 0:1 после первого тайма, в конце матча дубль Мемфиса Депая принес «оранжевым» победу.



За 15 лет Снейдер провел за сборную 134 матча (это рекорд) и забил в них 31 гол. В 2010-м Голландия заняла второе место на чемпионате мира, уступив Испании в дополнительное время.



Матч с Перу Уэсли отыграл в особых бутсах.