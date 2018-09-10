Куарежма забил гол рабоной на тренировке
Вингер «Бешикташа» Рикарду Куарежма показал на тренировке сборной Португалии, как умеет бить рабоной.
Вингер «Бешикташа» Рикарду Куарежма показал на тренировке сборной Португалии, как умеет бить рабоной.
После подачи с фланга 34-летний игрок обработал мяч, а затем попал в дальнюю девятку.
В этом сезоне Куарежма забил гол и отдал 3 передачи в 3 матчах чемпионата Турции.
6 сентября Португалия сыграла вничью 1:1 с Хорватией в товарищеском матче, а сегодня встретится с Италией в Лиге наций.