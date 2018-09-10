Куарежма забил гол рабоной на тренировке

После подачи с фланга 34-летний игрок обработал мяч, а затем попал в дальнюю девятку.

В этом сезоне Куарежма забил гол и отдал 3 передачи в 3 матчах чемпионата Турции.



6 сентября Португалия сыграла вничью 1:1 с Хорватией в товарищеском матче, а сегодня встретится с Италией в Лиге наций.