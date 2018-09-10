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16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Куарежма забил гол рабоной на тренировке

Вингер «Бешикташа» Рикарду Куарежма показал на тренировке сборной Португалии, как умеет бить рабоной.

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Источник: РИА "Новости"

После подачи с фланга 34-летний игрок обработал мяч, а затем попал в дальнюю девятку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Куарежма забил гол и отдал 3 передачи в 3 матчах чемпионата Турции.

6 сентября Португалия сыграла вничью 1:1 с Хорватией в товарищеском матче, а сегодня встретится с Италией в Лиге наций.

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