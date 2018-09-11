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16:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Тите — Трампу: Мы выиграли 5 чемпионатов мира

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил президенту США Дональду Трампу во время пресс-конференции, показав поднятую руку с пятью пальцами.

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Источник: РИА "Новости"

28 августа Трамп принимал в Белом доме главу ФИФА Джанни Инфантино после победы заявки США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026. Корреспондентка Ракель Крагенбюль из GloboNews начала задавать Трампу вопрос, но тот прервал ее, спросив, откуда она.

Крагенбюль сказала, что она из Бразилии, добавив: " У нас лучшая команда в мире". На это Трамп возразил: «Но у вас была маленькая проблема в последний раз, верно?». Президент США намекнул на вылет Бразилии от Бельгии в ¼ финала ЧМ в России.

Тите решил прокомментировать этот диалог после победы Бразилии над США (2:0) в товарищеском матче.

«Мой ответ Трампу таков: мы выиграли 5 чемпионатов мира. Возможно, ему надо подучить историю футбола», — заявил Тите.

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