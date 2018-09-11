Тите — Трампу: Мы выиграли 5 чемпионатов мира

28 августа Трамп принимал в Белом доме главу ФИФА Джанни Инфантино после победы заявки США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026. Корреспондентка Ракель Крагенбюль из GloboNews начала задавать Трампу вопрос, но тот прервал ее, спросив, откуда она.



Крагенбюль сказала, что она из Бразилии, добавив: " У нас лучшая команда в мире". На это Трамп возразил: «Но у вас была маленькая проблема в последний раз, верно?». Президент США намекнул на вылет Бразилии от Бельгии в ¼ финала ЧМ в России.



Тите решил прокомментировать этот диалог после победы Бразилии над США (2:0) в товарищеском матче.



«Мой ответ Трампу таков: мы выиграли 5 чемпионатов мира. Возможно, ему надо подучить историю футбола», — заявил Тите.