Неймар получил желтую карточку в товарищеском матче за симуляцию

Бразилия выиграла 5:0 в этом матче, Неймар открыл счет с пенальти.



Неймар заработал репутацию «дайвера» благодаря своим частым падениям, во время ЧМ-2018 она только укрепилась.



После этого самый дорогой форвард в истории футбола признал, что временами симулирует, и пообещал исправиться.