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18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар получил желтую карточку в товарищеском матче за симуляцию

Форвард сборной Бразилии Неймар пожаловался на главного судью товарищеской игры с Сальвадором (5:0). Арбитр Хаир Марруфо показал нападающему желтую карточку за падение в штрафной.

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Источник: Reuters

По словам Неймара, предупреждение было необязательным. Бразилец заявил, что судья продемонстрировал неуважение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бразилия выиграла 5:0 в этом матче, Неймар открыл счет с пенальти.

Неймар заработал репутацию «дайвера» благодаря своим частым падениям, во время ЧМ-2018 она только укрепилась.

После этого самый дорогой форвард в истории футбола признал, что временами симулирует, и пообещал исправиться.

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