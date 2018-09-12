Неймар получил желтую карточку в товарищеском матче за симуляцию
Форвард сборной Бразилии Неймар пожаловался на главного судью товарищеской игры с Сальвадором (5:0). Арбитр Хаир Марруфо показал нападающему желтую карточку за падение в штрафной.
Форвард сборной Бразилии Неймар пожаловался на главного судью товарищеской игры с Сальвадором (5:0). Арбитр Хаир Марруфо показал нападающему желтую карточку за падение в штрафной.
По словам Неймара, предупреждение было необязательным. Бразилец заявил, что судья продемонстрировал неуважение.
Бразилия выиграла 5:0 в этом матче, Неймар открыл счет с пенальти.
Неймар заработал репутацию «дайвера» благодаря своим частым падениям, во время ЧМ-2018 она только укрепилась.
После этого самый дорогой форвард в истории футбола признал, что временами симулирует, и пообещал исправиться.