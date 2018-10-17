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15:06 (мск), источник: Sportmail.ru

В Иране женщинам разрешили посетить футбольный матч впервые за 40 лет

В Тегеране сборная Ирана сыграла товарищеский матч с Боливией.

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Источник: Reuters

Впервые с 1979 года на матч пустили болельщиц — около 100 женщин пришли на Национальный стадион. Большинство из них были родственниками футболистов, членами сборной по футболу и мини-футболу и сотрудниками Федерации футбола Ирана.

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Для иранских болельщиц выделили отдельный сектор на трибунах. Женщинам разрешили прийти на стадион с флагами и дудками.

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Иран победил Боливию 2:1.

Андрей Санталов

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