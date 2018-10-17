В Иране женщинам разрешили посетить футбольный матч впервые за 40 лет
В Тегеране сборная Ирана сыграла товарищеский матч с Боливией.
В Тегеране сборная Ирана сыграла товарищеский матч с Боливией.
Впервые с 1979 года на матч пустили болельщиц — около 100 женщин пришли на Национальный стадион. Большинство из них были родственниками футболистов, членами сборной по футболу и
Для иранских болельщиц выделили отдельный сектор на трибунах. Женщинам разрешили прийти на стадион с флагами и дудками.
Иран победил Боливию 2:1.
Андрей Санталов