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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Обамеянг не полетел на матч сборной — ему не понравился самолет

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг пропустил отборочный матч сборной Габона с Южным Суданом в Кубке Африки.

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Источник: AFP 2018

Габонец сыграл за национальную команду в домашнем матче с Южным Суданом (3:0) в пятницу, затем пропустил тренировку в воскресенье из-за повреждения.

В понедельник Обамеянг не полетел на гостевой матч с Южным Суданом — по словам игрока, Федерация футбола выбрала самолет, который не отвечает требованиям для путешествий топ-спортсменов.

«Я не полечу на этой штуке», — сказал нападающий представителям Федерации футбола Габона.

Вместо отборочного матча Обамеянг вылетел в Лондон. Сборная Габона победила без звездного нападающего 1:0.

Обамеянг забил 20 голов в 51 матче за сборную. В последние годы он часто пропускал товарищеские игры (сыграл в 2 из последних 9) и критиковал Федерацию футбола Габона за любительский подход.

Андрей Санталов

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