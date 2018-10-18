Обамеянг не полетел на матч сборной — ему не понравился самолет

Габонец сыграл за национальную команду в домашнем матче с Южным Суданом (3:0) в пятницу, затем пропустил тренировку в воскресенье из-за повреждения.



В понедельник Обамеянг не полетел на гостевой матч с Южным Суданом — по словам игрока, Федерация футбола выбрала самолет, который не отвечает требованиям для путешествий топ-спортсменов.



«Я не полечу на этой штуке», — сказал нападающий представителям Федерации футбола Габона.



Вместо отборочного матча Обамеянг вылетел в Лондон. Сборная Габона победила без звездного нападающего 1:0.



Обамеянг забил 20 голов в 51 матче за сборную. В последние годы он часто пропускал товарищеские игры (сыграл в 2 из последних 9) и критиковал Федерацию футбола Габона за любительский подход.



Андрей Санталов