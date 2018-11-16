Пикфорд сделал шпаргалку про пенальтистов США на бутылке с водой

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд подготовился на случай, если в матче с США будет пенальти. Голкипер написал маркером на бутылке с водой, как обычно пробивают с точки американские пенальтисты.

В матче Пикфорду это не пригодилось, но его подготовка внушат уважение. Англия выиграла 3:0 в прощальном матче за сборную Уэйна Руни.



На чемпионате мира в России Пикфорд отразил удар от Карлоса Бакки в серии пенальти с Колумбией. Тогда информацию о соперниках ему передал тренер вратарей Мартин Маргетсон.



Андрей Санталов.