Текущие события
Футбол. Лига наций
22:45
Нидерланды
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Словакия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Уэльс
Дания
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Болгария
Футбол. Лига наций
22:45
Словения
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Армения
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Македония
Футбол. Сборные
23:00
Бразилия
Уругвай
Футбол. Сборные
17:25
ОАЭ0
Боливия0
Футбол. Сборные
17.11
Аргентина
Мексика
Футбол. Сборные
17.11
Чили
Коста-Рика
Футбол. Сборные
13:30
Япония1
Венесуэла1
Футбол. Сборные
17.11
Гондурас
Панама
Все события
Фоторепортажи
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
19:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Пикфорд сделал шпаргалку про пенальтистов США на бутылке с водой

Домашняя работа нужна даже перед товарищеским матчем.

Наверх
Источник: Reuters

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд подготовился на случай, если в матче с США будет пенальти. Голкипер написал маркером на бутылке с водой, как обычно пробивают с точки американские пенальтисты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче Пикфорду это не пригодилось, но его подготовка внушат уважение. Англия выиграла 3:0 в прощальном матче за сборную Уэйна Руни.

На чемпионате мира в России Пикфорд отразил удар от Карлоса Бакки в серии пенальти с Колумбией. Тогда информацию о соперниках ему передал тренер вратарей Мартин Маргетсон.

Андрей Санталов.

Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Забыть и двигаться дальше: сборная России готовится к Швеции
Чемпионка ОИ Йохауг победила в 1-й гонке после дисквалификации
Флойд Мэйуэзер назвал условия проведения боя с Нурмагомедовым
«Выскочили с ножами в зубах»: Канада — о победе РФ в суперсерии
Дмитрий Губерниев: Не надо было допинг жрать
Адвокат Павла Мамаева: Сейчас мы лишены доступа к правосудию
«Я по-прежнему борюсь»: Фернандо Риксен отказывается умирать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь