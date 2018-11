«Саутгейт, ты лучший». Пикфорд спел фанатскую кричалку

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд на следующий день после победы над Хорватией в Лиге наций побывал на концерте группы The Courteeners в Ноттингеме. Во время шоу Пикфорд подпел болельщикам сборной Англии, скандировавшим популярный чант про Гарета Саутгейта. Southgate, you’re the one You still turn me on And football’s coming home again.

Песня про Саутгейта стала популярной во время чемпионата мира в России. Болельщики сборной Англии переделали слова известной композиции 2001 года Whole Again группы Atomic Kitten.



Основные слова в песне о Саутгейте:



Андрей Санталов