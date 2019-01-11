Ловрен пропустит матч сборной из-за видео в инстаграме

Деян Ловрен не сыграет в квалификации Евро-2020 против Азербайджана в марте. УЕФА принял такое решение, посчитав, что защитник «Ливерпуля» оскорбительно отозвался о Серхио Рамосе и сборной Испании. Ловрен после победы над испанцами в ноябре 2018-го в Лиге наций заявил в инстаграме, что умышленно ударил локтем Рамоса.

Ловрен был недоволен Рамосом после финала Лиги чемпионов, где защитник «Реала» нанес травму Мохамеду Салаху и ударил вратаря Лориса Кариуса.



Затем сборная Испании обыграла в сентябре Хорватию 6:0, и Ловрен заявил, что испанцы вели себя неуважительно. В ноябре хорваты взяли реванш у Испании — 3:2, и игрок «Ливерпуля» вышел в прямой эфир в инстаграме, где неуважительно высказался об испанской сборной.