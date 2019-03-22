Футболист сборной Испании заболел свиным гриппом

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис в марте впервые был вызван в сборную Испании, но его дебют за национальную команду откладывается. У испанца обнаружен свиной грипп, сообщает Il Mattino. Эта болезнь обычно встречается у домашних свиней, но может возникнуть и у людей.

Руис провел несколько дней в больнице. Сейчас футболиста выписали из больницы, симптомов не наблюдается, но есть риск, что другие игроки «Наполи» тоже могут заболеть. Участие испанца в матче серии А против «Ромы» пока под вопросом.



Андрей Санталов