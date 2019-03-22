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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист сборной Испании заболел свиным гриппом

Фабиану Руису не повезло.

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Источник: AFP 2019

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис в марте впервые был вызван в сборную Испании, но его дебют за национальную команду откладывается. У испанца обнаружен свиной грипп, сообщает Il Mattino.

Эта болезнь обычно встречается у домашних свиней, но может возникнуть и у людей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Руис провел несколько дней в больнице. Сейчас футболиста выписали из больницы, симптомов не наблюдается, но есть риск, что другие игроки «Наполи» тоже могут заболеть. Участие испанца в матче серии А против «Ромы» пока под вопросом.

Андрей Санталов

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