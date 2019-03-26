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17:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Гимн ЮАР запустили с телефона. И что-то пошло не так

Забавная история из Африки.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная ЮАР проводила последний матч отборочного турнира Кубка Африки в Ливии. Перед игрой по традиции должны были прозвучать гимны обеих стран. Вот что случилось с гимном ЮАР.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что мелодию запустили с телефона. Во время проигрыша гимна на мобильный звонили и прислали сообщение в WhatsApp, поэтому его воспроизведение прерывалось.

Комическая ситуация перед матчем не повлияла на настрой игроков из ЮАР. Сборная Южной Африки победила и со второго места отобралась на Кубок Африки-2019 в Египте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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