Гимн ЮАР запустили с телефона. И что-то пошло не так

Сборная ЮАР проводила последний матч отборочного турнира Кубка Африки в Ливии. Перед игрой по традиции должны были прозвучать гимны обеих стран. Вот что случилось с гимном ЮАР.

Оказалось, что мелодию запустили с телефона. Во время проигрыша гимна на мобильный звонили и прислали сообщение в WhatsApp, поэтому его воспроизведение прерывалось.



Комическая ситуация перед матчем не повлияла на настрой игроков из ЮАР. Сборная Южной Африки победила и со второго места отобралась на Кубок Африки-2019 в Египте.