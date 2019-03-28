Тренер сборной Парагвая попал мячом в голову коллеге (видео)

Неожиданный момент случился в товарищеском матче Мексика — Парагвай. В первом тайме при счете 3:0 в пользу мексиканцев главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериццо так пнул мяч, что тот полетел в голову его коллеге из сборной Мексики Тато Мартино.