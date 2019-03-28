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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер сборной Парагвая попал мячом в голову коллеге (видео)

Поцарапал ему нос.

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Источник: Reuters

Неожиданный момент случился в товарищеском матче Мексика — Парагвай. В первом тайме при счете 3:0 в пользу мексиканцев главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериццо так пнул мяч, что тот полетел в голову его коллеге из сборной Мексики Тато Мартино.

Во время загрузки произошла ошибка.

С Мартино слетели очки, после удара на носу у него появилась царапина, но помощь тренеру не потребовалась. Бериццо извинился за свой удар.

Мексика победила Парагвай 4:2.

Андрей Санталов

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