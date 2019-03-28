Тренер сборной Парагвая попал мячом в голову коллеге (видео)
Поцарапал ему нос.
Поцарапал ему нос.
Неожиданный момент случился в товарищеском матче Мексика — Парагвай. В первом тайме при счете 3:0 в пользу мексиканцев главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериццо так пнул мяч, что тот полетел в голову его коллеге из сборной Мексики Тато Мартино.
С Мартино слетели очки, после удара на носу у него появилась царапина, но помощь тренеру не потребовалась. Бериццо извинился за свой удар.
Мексика победила Парагвай 4:2.
Андрей Санталов