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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики сборной Египта убрали за собой мусор после матча (видео)

Вот это правильно.

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После матча Кубка Африки Египет — Зимбабве можно было наблюдать необычную для футбола картину. Египетские болельщики остались после игры, чтобы убрать за бсобой и другими зрителями мусор.

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Раньше таким поведением славились болельщики из Японии и Сенегала.

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Сборная Египта победила в первом матче Кубка Африки 1:0, единственный гол забил Трезеге. Мохамед Салах провел первую игру в качестве капитана национальной команды.

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Андрей Санталов

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