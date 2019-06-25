Болельщики сборной Египта убрали за собой мусор после матча (видео)
Вот это правильно.
Вот это правильно.
После матча Кубка Африки Египет — Зимбабве можно было наблюдать необычную для футбола картину. Египетские болельщики остались после игры, чтобы убрать за бсобой и другими зрителями мусор.
Раньше таким поведением славились болельщики из Японии и Сенегала.
Сборная Египта победила в первом матче Кубка Африки 1:0, единственный гол забил Трезеге. Мохамед Салах провел первую игру в качестве капитана национальной команды.
Андрей Санталов