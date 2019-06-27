«Флуминенсе» подарил Месси и другим игрокам сборной Аргентины особую форму
Приятные бонусы Кубка Америки.
Приятные бонусы Кубка Америки.
28 июня Аргентина сыграет с Венесуэлой на знаменитом стадионе «Маракана» в
«В честь одного из лучших игроков в истории футбола. Добро пожаловать, Лео», — твитнул «Флуминенсе».
Вот так разбирали футболки аргентинские игроки и их главный тренер Лионель Скалони.
Серхио Агуэро и Анхель Ди Мария довольны.
Победитель матча Аргентина — Венесуэла сыграет в полуфинале Кубка Америки с победителем пары Бразилия — Парагвай.
Андрей Санталов