«Флуминенсе» подарил Месси и другим игрокам сборной Аргентины особую форму

28 июня Аргентина сыграет с Венесуэлой на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Бразильский клуб, который играет матчи домашнего чемпионата на этой же арене, подготовился к встрече именитой команды. Лионель Месси и его партнеры по сборной получили в подарок специальную форму от «Флуминенсе».



«В честь одного из лучших игроков в истории футбола. Добро пожаловать, Лео», — твитнул «Флуминенсе».