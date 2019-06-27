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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Флуминенсе» подарил Месси и другим игрокам сборной Аргентины особую форму

Приятные бонусы Кубка Америки.

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Источник: AP 2019

28 июня Аргентина сыграет с Венесуэлой на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Бразильский клуб, который играет матчи домашнего чемпионата на этой же арене, подготовился к встрече именитой команды. Лионель Месси и его партнеры по сборной получили в подарок специальную форму от «Флуминенсе».

«В честь одного из лучших игроков в истории футбола. Добро пожаловать, Лео», — твитнул «Флуминенсе».

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Вот так разбирали футболки аргентинские игроки и их главный тренер Лионель Скалони.

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Серхио Агуэро и Анхель Ди Мария довольны.

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Победитель матча Аргентина — Венесуэла сыграет в полуфинале Кубка Америки с победителем пары Бразилия — Парагвай.

Андрей Санталов

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