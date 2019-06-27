Игрок сборной Зимбабве эпично не попал в пустые ворота (видео)

На групповом этапе Кубка Африки начался второй тур, но «промах турнира», похоже, уже случился. В матче с Угандой игрок Зимбабве Нолидж Мусона мог вывести свою команду вперед, но не попал в пустые ворота из вратарской площади.

На тот момент счет в матче был ничейный — 1:1, до конца игры он не изменился.



Сборная Зимбабве проиграла в первом туре Египту, но сохраняет шансы на выход из группы: для этого команде нужна победа над ДР Конго.



Андрей Санталов