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17:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок сборной Зимбабве эпично не попал в пустые ворота (видео)

Это фиаско.

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Источник: РИА "Новости"

На групповом этапе Кубка Африки начался второй тур, но «промах турнира», похоже, уже случился.

В матче с Угандой игрок Зимбабве Нолидж Мусона мог вывести свою команду вперед, но не попал в пустые ворота из вратарской площади.

Во время загрузки произошла ошибка.

На тот момент счет в матче был ничейный — 1:1, до конца игры он не изменился.

Сборная Зимбабве проиграла в первом туре Египту, но сохраняет шансы на выход из группы: для этого команде нужна победа над ДР Конго.

Андрей Санталов

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