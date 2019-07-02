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15:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроку сборной Колумбии угрожают смертью из-за незабитого пенальти

Это реально опасно.

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Источник: AFP 2019

Сборная Колумбии вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места в группе, но в ¼ финала оступилась, проиграв серию пенальти Чили.

Решающий промах допустил 29-летний защитник Уильям Тесильо. Недавно жена игрока Даниэла рассказала, что ее мужу в инстаграме угрожают смертью.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Да, это так. Эти люди написали моей жене, и она опубликовала их сообщения. Они и мне писали, но я это не постил», — подтвердил Тесильо в разговоре с El Pais de Cali.

Одно из сообщений намекало на судьбу колумбийского футболиста Андреса Эскобара, убитого спустя 5 дней после гола в свои ворота на ЧМ-1994.

«Надеюсь, с Тесильо случится то же, что и с Андресом Эскобаром», — было написано в одном из сообщений.

Андрей Санталов

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