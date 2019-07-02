Игроку сборной Колумбии угрожают смертью из-за незабитого пенальти

«Да, это так. Эти люди написали моей жене, и она опубликовала их сообщения. Они и мне писали, но я это не постил», — подтвердил Тесильо в разговоре с El Pais de Cali.



Одно из сообщений намекало на судьбу колумбийского футболиста Андреса Эскобара, убитого спустя 5 дней после гола в свои ворота на ЧМ-1994.



«Надеюсь, с Тесильо случится то же, что и с Андресом Эскобаром», — было написано в одном из сообщений.



Андрей Санталов