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16:08 (мск), источник: Sportmail.ru

8 лет назад сборная России разгромила Чехию на Евро (видео)

Лучший матч той команды.

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Источник: РИА "Новости"

8 июня 2012 года сборная России провела первый матч на чемпионате Европы. Команда Дика Адвоката встречалась с Чехией в польском Вроцлаве и разгромила ее со счетом 4:1. Алан Дзагоев забил два гола в той игре, еще по разу отличились Роман Широков и Роман Павлюченко.

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Интересно, что гол Павлюченко Чехии в недавнем опросе российских болельщиков был назван лучшим голом сборной России на Евро.

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Матч с Чехией остался лучшим для команды Адвоката на том Евро. Вслед за яркой победой последовала ничья с хозяевами турнира сборной Польшей и неожиданное поражение от Греции — так, начав Евро с разгрома соперника, сборная России пролетела мимо плей-офф.

Андрей Санталов

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