8 лет назад сборная России разгромила Чехию на Евро (видео)
Лучший матч той команды.
Лучший матч той команды.
8 июня 2012 года сборная России провела первый матч на чемпионате Европы. Команда Дика Адвоката встречалась с Чехией в польском Вроцлаве и разгромила ее со счетом 4:1. Алан Дзагоев забил два гола в той игре, еще по разу отличились Роман Широков и Роман Павлюченко.
Интересно, что гол Павлюченко Чехии в недавнем опросе российских болельщиков был назван лучшим голом сборной России на Евро.
Матч с Чехией остался лучшим для команды Адвоката на том Евро. Вслед за яркой победой последовала ничья с хозяевами турнира сборной Польшей и неожиданное поражение от Греции — так, начав Евро с разгрома соперника, сборная России пролетела мимо
Андрей Санталов