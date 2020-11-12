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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто заменит Дзюбу? Прогноз на матч Молдова — Россия

Шанс для Соболева.

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Источник: РИА "Новости"

Да, сборная России редко играет без Дзюбы, он и капитан, и основной форвард, на котором строится игра команды… Теперь интересно, кого Черчесов видит «новым Дзюбой». Либо же нас ждет по-новому организованный выход из обороны, без забросов, хотя времени отработать его совсем не было. Вернувшийся в сборную Заболотный в Кишинев не полетел из-за сомнительных тестов (как и Ерохин с Лесовым). Скорее всего, шанс проявить себя теперь получил Соболев. Спартаковец уже забивал сборной Швеции в октябре, а недавно сделал дубль в игре с «Уралом».

Молдова — аутсайдер группы в Лиге С Лиги наций. Этой осенью есть только одно достижение — ничья с Косово 1:1, дальше была серия из 4 поражений подряд. Больше всего пропустили с итальянцами — 0:6. Игра в обороне тревожит тренера молдаван больше всего. В последние годы против России сборная Молдовы играла дважды. В 2014-м в Москве была неожиданная ничья 1:1, в гостях российская команда победила 2:1.

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Помимо Дзюбы ноябрьские матчи сборной России пропустят вратарь Шунин и защитник Фернандес. Зато вернулись Алексей Миранчук и Черышев, подтянулась группа игроков из молодежки. Учитывая предстоящие матчи с Турцией и Сербией, Черчесов, скорее всего, выпустит смешанный состав сегодня, но и он должен добыть результат. В БК «Фонбет» на «победу России с форой -1,5» можно поставить за 1,7.

Еще один вариант связан с подозрением, что много голов не будет, матч все-таки товарищеский. Сборная России давно уже никого не громила, да и футболисты сейчас не на пике формы. Если скомбинировать это и ожидаемый результат, то получим такую ставку: «Россия победит и тотал голов меньше 3,5 за 1,86» в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

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