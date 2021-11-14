Последний бой. Хорватия и Россия разыграют прямую путевку в Катар
Чем бы ни завершилась встреча в Сплите — вспоминать ее будут долго
Чем бы ни завершилась встреча в Сплите — вспоминать ее будут долго
Предматчевые расклады объективно не в пользу сборной России. Во-первых, у Хорватии значительно более звездный состав, пусть и считается, что это уже не та бравая команда, которая вышла в московский финал ЧМ-2018. Во-вторых, хорватам позарез нужна победа, которая гарантирует им выход на следующий мундиаль. В-третьих, они играют дома, и стадион в Сплите будет битком.
То, что матч состоится не в столице Загребе, а на берегу Адриатики — плохая новость для России: местные фанаты заслужили славу едва ли не самых буйных в мире. Те, кому доводилось бывать на домашних матчах «Хайдука», знают, что «Торсида Сплит» (кстати, старейшее фанатское объединение Европы — ведет свою историю с 1950 года) способна раскачать бетонный стадион, как при землетрясении. Гостям здесь не бывает просто.
Хорошо, что Россию в Сплите устроит ничья, но разгром сборной Кипра в Петербурге (6:0) оставил немало вопросов. Киприоты не сдавались до 55-й минуты, и могли уйти на перерыв при ничейном счете, если бы не реакция Матвея Сафонова. После гола Федора Смолова на поле была одна команда, но град красивых мячей в ворота Деметриса Деметриу не должен вводить в заблуждение: игровые проблемы сборной России никуда не делись, а экзаменатор впереди суровый.
С одной стороны, игра в атаке для России сегодня вообще не главное: если удастся не пропустить — путь в Катар открыт. С другой, — хорваты забивают дома практически всегда и часто много, даже в ворота таких маститых соперников, как Франция, Испания и Португалия.
12 октября 2018 года в Лиге наций сборной Англии удалось сыграть в Хорватии со счетом 0:0, а в последующих 19 домашних матчах хорваты не уходили с поля без забитых мячей. Правда, и пропускали в этих встречах прилично. Отсюда напрашивается вывод: матч в Сплите, вероятно, получится результативным.
Есть и обнадеживающая статистика: России нужна ничья, а это как раз самый частый исход в истории противостояния двух сборных — все четыре официальных матча закончились вничью. К сожалению, ничейный исход по итогам основного и дополнительного времени четвертьфинала ЧМ-2018 в Сочи завершился проигранной серией пенальти, но сегодня ее точно не будет. Единственное поражение от Хорватии в основное время Россия потерпела в товарищеском матче 2015 года — 1:3.
В центр обороны вернется Георгий Джикия, в опорную зону — Дмитрий Баринов. С Кипром их берегли от карточек и травм. Головин и Смолов ушли отдыхать уже в начале второго тайма в Петербурге. Жаль, не удалось исключить травмы полностью, и в Хорватию Россия отправилась без Сергея Терехова. Коллега Карпина Златко Далич против Мальты не очень-то экономил ресурсы: Модрич, Крамарич, Пашалич, Перишич — все поучаствовали в разгроме островитян.
Уверенно провел матч в Петербурге Матвей Сафонов. Есть ощущение, что и в Сплите Карпин предпочтет молодого футболиста «Краснодара» более опытному, но изрядно критикуемому в последнее время Гильерме. Остро, результативно и свежо сыграли зенитовцы Александр Ерохин, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин, недостаток игровой практики в клубе им не помешал.
Паниковать совершенно не нужно. Почему бы России не повторить опыт Словакии, которая месяц назад увезла из Хорватии ничью — 2:2? Чтобы еще жарче болеть за Россию, Winline предлагает отличный коэффициент на желанную ничью — 4.10. Как вариант можно рассмотреть ставку Обе забьют за 1.98.
Мы уже выяснили, что шансы сыграть на ноль выглядят зыбкими, а значит России крайне желательно каким-то образом поразить ворота хозяев. Попробуем угадать, кто способен это сделать, не забывая и про хорватов.
Игорь Борунов